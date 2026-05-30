Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto del juego entre Toluca y Tigres , por la gran final de la CONCACAF Champions Cup 2026. ¡Todo listo para el desarrollo de un partidazo!

A menos de una hora de comenzar el juego, la copa ya fue colocada en el césped del estadio de Toluca. El trofeo observará el partido y tras el pitazo final, será levantado por el campeón de Concachampions. ¿Quién se la queda?

Estas son las alternativas que tendrán los entrenadores para el compromiso:

Estamos todos 🔥 Gallardo y Vega con nosotros y nosotros con ellos 👹 pic.twitter.com/1Cim9b306C

En la antesala del duelo ante Tigres, Toluca publicó una foto del vestidor escarlata: allí, colocaron las camisetas de los ausentes Alexis Vega y Jesús Gallardo , titulares que no podrán jugar por estar con Selección. ¡Los Diablos unidos!

Tenemos una cita con la historia, con la ilusión de una ciudad entera. 𝑬𝒔 𝒉𝒐𝒚, 𝑻𝒊𝒈𝒓𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒐. pic.twitter.com/rBjLjneeIQ

Cuando falta tan poco para el arranque del cruce decisivo, los 'Universitarios' postearon una producción audiovisual estilo 'arenga' para encender las almas de los fanáticos auriazules a lo largo y ancho de México. ¿Será la tarde de los Tigres?

Se palpitan los momentos previos al arranque y estalla La Bombonera con una enérgica bienvenida y las gradas se vienen abajo: Toluca y Tigres ya están en el campo para disputar la definición del título de Concachampions. ¡A instantes del inicio de una cita imperdible!

¡Encuentro en marcha! Ya se juegan los primeros 45 minutos del juego entre Toluca y Tigres, en el marco de la gran final de la CONCACAF Champions Cup 2026. Sigue el minuto a minuto a continuación.

Tiro libre de Helinho en tres cuartos desde la izquierda, centró el brasileño y Marcel Ruiz ganó de cabeza, colgando el balón en la red del techo de la portería de Tigres.

Tras una salida fallida de Nahuel Guzmán desde el fondo, Helinho remató desde mitad de cancha, pero el guardameta se recuperó y llegó a embolsar el tiro lejano con sus manos.

El encuentro se vuelve friccionado, con muchas faltas, y el árbitro no saca tarjetas amarillas. Así, los futbolistas comienzan a echarse la bronca con exabruptos de por medio. Se calienta el juego.

En un tiro libre en el centro del campo, Nicolás Castro envió un centro directo al área, Everardo López la peinó hacia atrás entre los defensas de Tigres, y la pelota se marchó a centímetros del palo.

En una buena combinación de pases por derecha, Santiago Simón terminó desbordando, envió el centro atrás, Nicolás Castro apareció de sorpresa en el área, cabeceó y dio en la reja al lado de Guzmán.

Otra vez llegó con peligro el local, nuevamente con Nicolás Castro : el argentino recibió en la medialuna del área de Tigres, giró, tiró de primera y Nahuel Guzmán tuvo una gran tapada.

El dueño de casa sostiene el protagonismo. Santiago Simón volvió a llegar al fondo por derecha, lanzó un centro pasado, y Paulinho cabeceó por encima del horizontal ganándole a su marca.

Pasada la media hora aparece la primer llegada de la visita. Toluca quedó mal parado de contra, y Ángel Correa condujo solo y remató desde fuera del área, pero su disparo se fue desviado.

Momento parejo del partido donde los 'Felinos' equiparan las cosas. Jesús Garza le quemó las manos a Luis García con una volea de media distancia, que el portero despejó hacia un costado.

La CONCACAF Champions Cup 2026 llega a su último capítulo, que dará a conocer al nuevo campeón de esta prestigiosa competición. Los animadores de la definición del torneo serán Toluca y Tigres UANL, dos equipos mexicanos que vienen siendo protagonistas hace tiempo. Será una final apasionante para no perderse si eres futbolero.

El Toluca de Antonio Mohamed llega a este partido luego de una campaña espectacular: dejó en el camino a San Diego FC, LA Galaxy y Los Ángeles FC. Tras batir a tres equipos estadounidenses en fila en ‘mata-mata’, ahora tendrá enfrente a un contendiente mexicano en busca del trofeo internacional.

Los Tigres de Guido Pizarro arriban a esta instancia tras un recorrido contundente en esta edición: eliminaron a Cincinnati, Seattle Sounders y Nashville SC. Al igual que los ‘Diablos Rojos’, en el caso de los ‘Universitarios’ también le tocaron todos duelos con clubes del país vecino. Ahora, final mexicana en CONCACAF.

Toluca y Tigres, otra vez cara a cara en una final [Foto: Getty]

La gran final de la Concachampions 2026 entre Toluca y Tigres UANL se disputará HOY sábado 30 de mayo, en el Estadio Nemesio Diez. Los ‘Diablos Rojos’ serán locales en esta definición a partido único, por mejor posición en la puntuación del torneo. El juego está programado para dar comienzo a partir de las 18.00 horas del Centro de México.

El encuentro entre escarlatas y auriazules será transmitido por televisión en México a través de la pantalla de FOX, y en streaming por medio de la plataforma FOX One. Por TV abierta no tendrá cobertura de ningún tipo. Por ello, lo mejor que puedes hacer es seguir el minuto a minuto en Bolavip, con todas las acciones de la final de esta Concachampions 2026 al instante.