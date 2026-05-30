La CONCACAF Champions Cup 2026 llega a su último capítulo, que dará a conocer al nuevo campeón de esta prestigiosa competición. Los animadores de la definición del torneo serán Toluca y Tigres UANL, dos equipos mexicanos que vienen siendo protagonistas hace tiempo. Será una final apasionante para no perderse si eres futbolero.
El Toluca de Antonio Mohamed llega a este partido luego de una campaña espectacular: dejó en el camino a San Diego FC, LA Galaxy y Los Ángeles FC. Tras batir a tres equipos estadounidenses en fila en ‘mata-mata’, ahora tendrá enfrente a un contendiente mexicano en busca del trofeo internacional.
Los Tigres de Guido Pizarro arriban a esta instancia tras un recorrido contundente en esta edición: eliminaron a Cincinnati, Seattle Sounders y Nashville SC. Al igual que los ‘Diablos Rojos’, en el caso de los ‘Universitarios’ también le tocaron todos duelos con clubes del país vecino. Ahora, final mexicana en CONCACAF.
Toluca y Tigres, otra vez cara a cara en una final [Foto: Getty]
La gran final de la Concachampions 2026 entre Toluca y Tigres UANL se disputará HOY sábado 30 de mayo, en el Estadio Nemesio Diez. Los ‘Diablos Rojos’ serán locales en esta definición a partido único, por mejor posición en la puntuación del torneo. El juego está programado para dar comienzo a partir de las 18.00 horas del Centro de México.
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El encuentro entre escarlatas y auriazules será transmitido por televisión en México a través de la pantalla de FOX, y en streaming por medio de la plataforma FOX One. Por TV abierta no tendrá cobertura de ningún tipo. Por ello, lo mejor que puedes hacer es seguir el minuto a minuto en Bolavip, con todas las acciones de la final de esta Concachampions 2026 al instante.