El enganche de los 'Universitarios' no aparece en el once inicial para visitar el Nemesio Diez. ¿Qué le sucedió?

Después de la desilusión que significó la eliminación en la Liguilla, Tigres UANL entrará al clima ardiente del Estadio Nemesio Diez para intentar darse revancha y levantar un título. Esta tarde, se medirá ante el Toluca, dueño de casa y uno de los equipos mexicanos de mejor presente, por la gran final de la CONCACAF Champions Cup 2026.

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Varios futbolistas quedaron en deuda tras lo sucedido en el torneo y saben que hoy es una oportunidad de pronto desquite. Al mismo tiempo, será una chance para que Guido Pizarro dé vuelta su imagen. Si bien la directiva respaldó su trabajo con una renovación a largo plazo, gran parte de la afición aún mira de reojo su labor de DT.

No obstante, ya de entrada el cuerpo técnico ha generado un clima de intranquilidad en la previa del partido ante Toluca. Es que Juan Brunetta se ha quedado fuera del once inicial de Tigres UANL para esta final de la Concachampions. El delantero argentino no aparece entre los elegidos del entrenador para hoy.

Juan Brunetta, a la banca ante Toluca [Foto: Getty]

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Esta ausencia del atacante en la formación de los ‘Universitarios’ no recurre a una lesión ni problema físico que lo margine. Se trata de una decisión táctica del técnico, que realiza una apuesta fuerte quitando a uno de los más talentosos. Juan Brunetta será utilizado como ‘revulsivo’ para quedarse con alguna variante fuerte para el complemento.

La intención del estratega de Tigres es buscar hacer un partido ‘largo’, en el sentido de no ir al tú a tú, para cortar las sociedades del Toluca y evitar esos contraataques furiosos. De ese modo, el equipo podría llegar descansado al segundo tiempo y de ese modo golpear cuando el local ya haya hecho todo el desgaste físico en el juego.