Una por una: todas las peleas de Supernova Orígenes, el evento de box en México

Este domingo 26 de abril se llevará a cabo una de las veladas más esperadas de las varias que tiene el año en relación a peleas de personalidades famosas. A continuación, te contamos todo lo que tienes que saber sobre Supernova Orígenes que se llevará a cabo en la Arena CDMX con la ilusión de entregar un espectáculo completo.

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Estas serán las peleas de Supernova Génesis

En el primer duelo del día se enfrentarán Lonche y Willito. Ambos streamers, mantienen una amistad por fuera del cuadrilátero, pero en las últimas horas las cosas se volvieron un tanto personales entre ellos. Los mexicanos tienen cuentas pendientes por resolver.

Un rato más tarde será el momento de El Abraham y Nando. Se trata de creadores de contenido de humor que aceptaron la propuesta de un nuevo desafío con el objetivo de salir del ritmo con el que llegaron a cosechar millones de seguidores en sus respectivas redes sociales.

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Mario Bautista vs. Aaron Mercury. Se trata de dos celebridades muy reconocidas en México por el tipo de contenido. Los influencers captan la atención de un país con cada decisión que toman y esta vez no será la excepción.

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Milica es una de las grandes animadoras de este tipo de eventos. La argentina ya he peleado en Colombia y en su país, por lo que sabe lo que es estar presente en citas grandes. Por su parte, la creadora de contenido de baloncesto, Ari Geli, buscará que su figura sea más global todavía.

Karely Ruiz vs. Kim Shantal es un duelo de mexicanas de raza. Por un lado, se encuentra la creadora de contenido para adultos en sus distintas plataformas, mientras que por el otro aparece la bailarina que intentará robarse el show. El espectáculo está garantizado.

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En el duelo más esperado del día se medirán Alana y Flor Vigna. La mexicana buscará continuar con su interesante invicto de 4-0 en peleas de streamers, mientras que la argentina tendrá su segunda presentación en un cuadrilátero tras la última en diciembre del año pasado en Párense de Manos.

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En síntesis