Las alineaciones de Chelsea vs. Barcelona por la UEFA Champions League 2025-26

Este martes 25 de noviembre se reanuda la UEFA Champions League con la quinta jornada de la Fase de Liga. Chelsea y Barcelona protagonizan uno de los partidos más atractivos de la semana, en un juego que se lleva a cabo en Stamford Bridge y que inicia a partir de las 14:00hs (CDMX).

Publicidad

Publicidad

Por el lado del equipo de la Premier League, el Chelsea está 12° en la tabla con 7 puntos después de dos victorias, un empate y una derrota. Los Blues empataron con Qarabag por 2-2 en la última jornada de la Champions League, pero viene de ganar por 2-0 al Burnley el fin de semana pasado.

Con respecto a la visita, Barcelona también tiene 7 unidades tras dos triunfos, una igualdad y una caída. El equipo culé empató 3-3 con Club Brujas en la jornada pasada, pero viene de ganarle por 4-0 al Athletic Club por LaLiga. Hansi Flick no podrá contar para este partido con Pedri, una de sus figuras.

La alineación de Chelsea

Robert Sánchez

Malo Gusto

Fofana

Trevoh Chalobah

Marc Cucurella

Moisés Caicedo

Reece James

Enzo Fernández

Pedro Neto

Estevao

Alejandro Garnacho

Publicidad

Publicidad

La alineación de Barcelona

Joan García

Jules Kounde

Pau Cubarsí

Ronald Araujo

Alejandro Balde

Eric García

Frenkie de Jong

Lamine Yamal

Fermín López

Ferrán Torres

Robert Lewandowski