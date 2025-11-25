Las alineaciones de Chelsea vs. Barcelona por la UEFA Champions League 2025-26

Este martes 25 de noviembre se reanuda la UEFA Champions League con la quinta jornada de la Fase de Liga. Chelsea y Barcelona protagonizan uno de los partidos más atractivos de la semana, en un juego que se lleva a cabo en Stamford Bridge y que inicia a partir de las 14:00hs (CDMX).
Por el lado del equipo de la Premier League, el Chelsea está 12° en la tabla con 7 puntos después de dos victorias, un empate y una derrota. Los Blues empataron con Qarabag por 2-2 en la última jornada de la Champions League, pero viene de ganar por 2-0 al Burnley el fin de semana pasado.
Con respecto a la visita, Barcelona también tiene 7 unidades tras dos triunfos, una igualdad y una caída. El equipo culé empató 3-3 con Club Brujas en la jornada pasada, pero viene de ganarle por 4-0 al Athletic Club por LaLiga. Hansi Flick no podrá contar para este partido con Pedri, una de sus figuras.
La alineación de Chelsea
- Robert Sánchez
- Malo Gusto
- Fofana
- Trevoh Chalobah
- Marc Cucurella
- Moisés Caicedo
- Reece James
- Enzo Fernández
- Pedro Neto
- Estevao
- Alejandro Garnacho
La alineación de Barcelona
- Joan García
- Jules Kounde
- Pau Cubarsí
- Ronald Araujo
- Alejandro Balde
- Eric García
- Frenkie de Jong
- Lamine Yamal
- Fermín López
- Ferrán Torres
- Robert Lewandowski
