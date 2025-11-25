Es tendencia:
Las alineaciones de Chelsea vs. Barcelona por la UEFA Champions League 2025-26

Chelsea y Barcelona se enfrentan en Stamford Bridge por la Champions League. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Chelsea y Barcelona se enfrentan en la Champions League
© Getty ImagesChelsea y Barcelona se enfrentan en la Champions League

Este martes 25 de noviembre se reanuda la UEFA Champions League con la quinta jornada de la Fase de Liga. Chelsea y Barcelona protagonizan uno de los partidos más atractivos de la semana, en un juego que se lleva a cabo en Stamford Bridge y que inicia a partir de las 14:00hs (CDMX).

Por el lado del equipo de la Premier League, el Chelsea está 12° en la tabla con 7 puntos después de dos victorias, un empate y una derrota. Los Blues empataron con Qarabag por 2-2 en la última jornada de la Champions League, pero viene de ganar por 2-0 al Burnley el fin de semana pasado.

Con respecto a la visita, Barcelona también tiene 7 unidades tras dos triunfos, una igualdad y una caída. El equipo culé empató 3-3 con Club Brujas en la jornada pasada, pero viene de ganarle por 4-0 al Athletic Club por LaLiga. Hansi Flick no podrá contar para este partido con Pedri, una de sus figuras.

La alineación de Chelsea

  • Robert Sánchez
  • Malo Gusto
  • Fofana
  • Trevoh Chalobah
  • Marc Cucurella
  • Moisés Caicedo
  • Reece James
  • Enzo Fernández
  • Pedro Neto
  • Estevao
  • Alejandro Garnacho
La alineación de Barcelona

  • Joan García
  • Jules Kounde
  • Pau Cubarsí
  • Ronald Araujo
  • Alejandro Balde
  • Eric García
  • Frenkie de Jong
  • Lamine Yamal
  • Fermín López
  • Ferrán Torres
  • Robert Lewandowski
patricio hechem
Patricio Hechem
