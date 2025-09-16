Es tendencia:
Las alineaciones de Juventus vs. Borussia Dortmund por la UEFA Champions League 2025-26

El conjunto italiano recibe a los alemanes por la primera jornada de la UEFA Champions League que comienza este miércoles.

Por Ramiro Canessa

Juventus vs. Borussia Dortmund por la Champions League.
© Getty ImagesJuventus vs. Borussia Dortmund por la Champions League.

Uno de los duelos más atractivos de la primera jornada de la UEFA Champions League que comienza en el día de hoy, es el de la Juventus vs. Borussia Dortmund que se disputará en el Allianz Stadium. Los italianos, que serán locales, reciben a los alemanes a las 13:00 hs de la CDMX en busca de comenzar la competición internacional con el pie derecho contra un durísimo rival.

Ambos equipos empezaron la temporada en sus respectivas ligas de la mejor manera y ahora quieren hacer lo mismo en el certamen más importante a nivel clubes en Europa en el que sueñan con poder tener una buena actuación y soñar en grande.

La Vecchia Signora viene de ganar 4-3 un partidazo ante el Inter de Milán en la Serie A y es uno de los líderes de la liga junto al Nápoli después de ganar las primeras tres jornadas que disputaron, con el objetivo de volver a ser candidatos en Italia.

Mientras que el equipo alemán también está invicto con dos victorias y un empate en el comienzo de la Bundesliga, ocupando el segundo lugar de la tabla de posiciones solo por detrás del Bayern Múnich que es líder en soledad hasta el momento.

Alineación de la Juventus

  • Michele Di Gregorio
  • Lloyd Kelly
  • Bremer
  • Federico Gatti
  • Joao Mario
  • Khéphren Thuram
  • Manuel Locatelli
  • Pierre Kalulu
  • Kenan Yıldız
  • Francisco Conceição
  • Jonathan David

Alineación del Borussia Dortmund

  • Gregor Kobel
  • Julian Ryerson
  • Waldemar Anton
  • Ramy Bensebaini
  • Yan Couto
  • Pascal Gross
  • Felix Nmecha
  • Daniel Svensson
  • Karim Adeyemi
  • Serhou Guirassy
  • Maximilian Beier
Ramiro Canessa
