Las alineaciones de Juventus vs. Borussia Dortmund por la UEFA Champions League 2025-26

Uno de los duelos más atractivos de la primera jornada de la UEFA Champions League que comienza en el día de hoy, es el de la Juventus vs. Borussia Dortmund que se disputará en el Allianz Stadium. Los italianos, que serán locales, reciben a los alemanes a las 13:00 hs de la CDMX en busca de comenzar la competición internacional con el pie derecho contra un durísimo rival.

Ambos equipos empezaron la temporada en sus respectivas ligas de la mejor manera y ahora quieren hacer lo mismo en el certamen más importante a nivel clubes en Europa en el que sueñan con poder tener una buena actuación y soñar en grande.

La Vecchia Signora viene de ganar 4-3 un partidazo ante el Inter de Milán en la Serie A y es uno de los líderes de la liga junto al Nápoli después de ganar las primeras tres jornadas que disputaron, con el objetivo de volver a ser candidatos en Italia.

Mientras que el equipo alemán también está invicto con dos victorias y un empate en el comienzo de la Bundesliga, ocupando el segundo lugar de la tabla de posiciones solo por detrás del Bayern Múnich que es líder en soledad hasta el momento.

Alineación de la Juventus

Michele Di Gregorio

Lloyd Kelly

Bremer

Federico Gatti

Joao Mario

Khéphren Thuram

Manuel Locatelli

Pierre Kalulu

Kenan Yıldız

Francisco Conceição

Jonathan David

Alineación del Borussia Dortmund

Gregor Kobel

Julian Ryerson

Waldemar Anton

Ramy Bensebaini

Yan Couto

Pascal Gross

Felix Nmecha

Daniel Svensson

Karim Adeyemi

Serhou Guirassy

Maximilian Beier

