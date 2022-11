En Chivas Guadalajara se encuentran en plena preparación de cara al inicio del Clausura 2023 luego de que se haya designado a Veljko Paunovic como el nuevo técnico del equipo. Por otra parte, Fernando Hierro y su nuevo entrenador deberán terminar de definir la llegada y salida de diferentes jugadores.

Por otra parte, en relación a la plantilla, el Rojiblanco ya amarró a dos futbolistas de cara a lo que sucederá en el 2023. A su vez, Ricardo Lavolpe lanzó una dura crítica contra la nueva designación del entrenador.

¿"Refuerzo" para Paunović?

A menos de una semana desde que se convirtió en el nuevo entrenador de Chivas, Veljko Paunović podría tener su primera incorporación. La misma no será en el grupo de futbolistas, sino en su cuerpo técnico. El apuntado para auxiliar es Claudio Arzeno, quien formó parte del equipo de trabajo de Diego Alonso durante su paso por Pachuca y Monterrey.

¿Le roban un fichaje?

Veljko Paunović, flamante entrenador de Chivas, aún no conoce en profundidad a su plantel, pero deberá tomar una decisión respecto a posibles fichajes. Y es que en caso de demorarse mucho más en ir a la carga por Eduardo Aguirre, el Rebaño podría quedarse sin el delantero de Santos Laguna. Así como se habló de que Toluca buscaba al atacante, ahora, según Jon Barbon, tambien el América lo tiene entre sus planes de cara al Clausura 2023.

Chivas amarra dos futbolistas

Sin duda, Fernando Hierro y Veljko Puanovic ya han comenzado a trabajar de cara al nuevo campeonato y en el día de ayer se supo que amarraron dos futbolistas. Isaac Brizuela y Jesús Sánchez quienes extendieron sus contratos de cara al próximo año, por lo que Chivas se aferra a dos referentes.

Ricardo Lavolpe contra Veljko Puanovic

Ricardo Lavolpe mantuvo diálogo con TV Azteca y considera que Chivas no hizo una buena elección con el serbio. "Tienen que trabajar bien en las fuerzas básicas, luego viene el desconocimiento del futbol mexicano, la idiosincracia, cómo es el jugador mexicano, cómo llegarle, cómo explotarlo y capaz que te lleva un tiempo", expresó. Y agregó: “Con un técnico mexicano es mucho más fácil. Chivas anda de un lado para otro, al tener sólo jugadores mexicanos les cuesta, si no generas internamente jugadores no puedes salir a comprar nueve jugadores porque el mercado les cuesta mínimo el triple".