En las últimas horas el nombre de Matías Almeyda volvió a sobrevolar sobre Chivas luego de que se supiera el motivo por el que no podría llegar al Guadalajara.

◉ Las noticias de Chivas hoy: se supo el posible motivo por el que Matías Almeyda no llega al Rebaño

La moral en Chivas está en alta debido a que logró superar a Tijuana por 2-1 por la jornada 15 del Grita México Clausura 2022. De esta manera, el Rebaño se aferra al séptimo lugar y aspirar a quedarse con uno de los lugares al repechaje de la Liguilla de la Liga MX.

Por otro lado, en el Guadalajara se busca entrenador titular para la próxima semana, pero el nombre de Matías Almeyda está descartado y se debe a una pelea entre el argentino y familia Vergara, según lo informado por David Medrano. Además, mientras algunos piensan en la falta de compromiso de Alexis Vega, Chicote Calderón salió a apoyar a la estrella de Chivas.

El motivo por el que Almeyda no llega a Chivas

Tras su salida de la MLS, Chivas se ilusionó con la llegada de Matías Almeyda, pero David Medrano reveló el motivo por el que no llegará. “En el calentamiento de ambos partidos (Semifinal y Final de la Concachampions), Guadalajara no lo hizo con la camiseta oficial. Se mandaron a hacer camisetas sin marca publicitaria y con esas hizo el calentamiento, provocándoles un broncononón con Puma: ‘te estoy pagando fortunas y el calentamiento lo haces con una camiseta porque están enojados’. Eso no se lo han perdonado a Almeyda”, comentó el periodista de Diario Récord.

Chicote Calderón apoyó a Alexis Vega

Como se sabe, Chivas no podrá retener a Alexis Vega y algunos consideran que no está comprometido con el equipo, pero Chicote Calderón salió a apoyarlo. “Yo lo veo comprometido con el equipo porque nos lo ha demostrado, un jugador muy valioso para nosotros y todos sabemos de la calidad que tiene Alexis. Es un tremendo jugador y creo que se ha portado a la altura, nos ha respetado como compañeros, el compromiso está y va a estar hasta el último día que Alexis defienda esta playera”, comentó el elemento del Rebaño sobre su compañero.