Las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026 siguen a paso firme y en todos los rincones del mundo se entra en la etapa final que terminará dando prácticamente todos los boletos al torneo del año próximo en Estados Unidos, México y Canadá.

En CONCACAF aún no se resolvió ningún clasificado pese a hay tres equipos con la participación asegurada de los tres anfitriones mencionado anteriormente. En la etapa final del proceso clasificatorio, un equipo muy importante corre riesgo su participación en el evento mundial.

Y es que Costa Rica no arrancó de la mejor manera la Fase Final luego de empatar sus dos partidos en septiembre ante Nicaragua de visitante por 1-1 y contra Haití de local por 3-3. Dos resultados que ponen en riesgo la continuidad de su entrenador Miguel Herrera.

Pese a las dudas, la la Federación Costarricense de Fútbol (FCF) ratificó al DT y tendrá la chance de torcer el rumbo en el Grupo C, donde es segundo por con 2 unidades por diferencia de gol por sobre Haití, pero dos abajo con Honduras, que ya tiene 4 y aún no lo enfrentó.

Para peor, el equipo recibió la noticia de bajar 7 puestos en el Ranking FIFA, pasando del puesto 40 al 47. Fue superado por Paraguay, República Checa, Eslovaquia, Escocia, Costa de Marfil, Nigeria y Túnez, perdiendo terreno en la lucha por ingresar al Bombo 3 del sorteo al torneo en caso de clasificarse.

¿Cómo está siendo el ciclo de Miguel Herrera en Costa Rica?

Cabe recordar que el Piojo se hizo cargo del equipo apenas este año. Lleva dirigidos 11 partidos, en donde cosechó 6 victorias, 4 empates y apenas una derrota, significando una efectividad del 66,67% de los puntos. Aún así, no inició bien el último tramo de Eliminatorias y deberá repuntar.