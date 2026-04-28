Nashville y Tigres se enfrentan este martes 28 de abril por la ida de la semifinal de la Concachampions 2026. El encuentro se lleva a cabo en Geodis Park y comienza a las 18:30hs (CDMX).

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El equipo de la MLS viene de eliminar al América en los cuartos de final de la Concachampions, mientras que Tigres hizo lo propio con Seattle Sounders. El conjunto de los Estados Unidos buscará conseguir un buen resultado en su casa.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Nashville y Tigres de este martes 28 de abril no será transmitido por TV abierta. La opción que tendrán los aficionados para verlo en México será a través de la señal FOX+ y de la plataforma FOX One.

La actualidad de ambos equipos

En el caso del conjunto de la MLS, Nashville viene de ganarle por 4-2 a Charlotte FC. El equipo norteamericano lleva cinco partidos sin perder en todas las competiciones y busca disputar su primera final de la Concachampions en su historia.

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Con respecto a los Felinos, Tigres goleó por 5-1 a Mazatlán en la última jornada de la etapa regular. El equipo de Guido Pizarro clasificó a la Liguilla y está vivo en los dos torneos principales, por lo que le esperan días de varios partidos decisivos en la temporada.

En síntesis