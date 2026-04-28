Por qué no juegan Joaquim y Jesús Garza el Tigres vs Nashville

Este martes se juega la Semifinal de Ida de la Concacaf Champions Cup entre Tigres y Nashville, el conjunto de la Liga MX tendrá que visitar a la escuadra de la Major League Soccer en este primer encuentro en el Geodis Park. Sin embargo, ayer que llegó el club nacional a este recinto, lo hizo con las ausencias de Joaquim Pereira y Jesús Garza.

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¿Por qué no juegan Joaquim y Jesús Garza?

En el caso de Joaquim, la razón por la cual no podrá estar en el duelo de esta noche, es precisamente porque en el duelo de la Jornada 16 cuando Tigres se midió ante Atlas el martes 22 de abril, el futbolista recibió un aparente golpe en la pierna derecha apenas al minuto 18 del partido, por lo que se mantiene con la lesión.

Mientras que la situación de Garza es diferente y es que el lateral de la escuadra tendría que apartarse en este duelo debido a una suspensión que obtuvo por acumulación de tarjetas en esta competencia. De esta manera, no podrá ser parte de los elegidos por Guido Pizarro, siendo ambos los que causan baja en este duelo importante.

Ante ello, el estratega tendrá que ajustar la línea defensiva con estas ausencias, Vladimir Loroña sería una de las opciones más viables como reemplazo de Jesús, aunque depende de qué plan tenga Guido para esta ida con uno de los conjuntos que mayor potencial tiene en la MLS, ya que no será un juego sencillo y sobre todo como visitantes.

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La buena noticia, es que para la vuelta en el Estadio Universitario por lo menos podrá contar con Garza, quien ya habría cumplido con su castigo. El tema es Joaquim, ya que hasta el momento no se sabe con certeza la gravedad de su lesión y si el descanso en la última fecha y de este duelo serán suficientes para recuperarlo.

En síntesis