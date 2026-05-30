El capitán del equipo choricero no será parte del encuentro decisivo de este sábado. El motivo de su ausencia.

Toluca ha atravesado un semestre particular, donde le ha ocurrido de todo. Desde la lesión de Marcel y su tratamiento express, pasando por la novela del futuro de Mohamed y la eliminación tempranera en Liga MX. Por eso, para dejar todo atrás, pondrá el alma en la cancha para ganar la Concachampions 2026 esta tarde ante miles de aficionados.

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En esta edición de la CONCACAF Champions Cup, los ‘Diablos Rojos’ han trasladado todo lo bueno realizado en el plano local al ámbito internacional. Luego de mucho tiempo, el club volvió a competir seriamente en el continente, pero no querrá ahora quedarse con las manos vacías: en casa y ante su gente, van por la tercera estrella en el torneo.

En pos de cumplir ese objetivo, Toluca saldrá al campo de juego poniendo lo mejor que tiene a disposición en la plantilla. Sin embargo,de sus habituales titulares, hay una baja destacada: Alexis Vega no jugará ante Tigres UANL. Significará una ausencia importante en el esquema del ‘Turco’ en busca de imponerse en el Estadio Nemesio Diez.

Alexis Vega se pierde el cruce con Tigres esta vez [Foto: Getty]

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En esta oportunidad, el capitán del conjunto escarlata no participará de la final de la Concachampions 2026 ya que se encuentra concentrado con la Selección Mexicana. Alexis Vega fue convocado por el cuerpo técnico del ‘Tri’ para la preparación previa a la Copa del Mundo, y no podrá disputar el duelo de esta tarde entre Toluca y Tigres UANL.

No solo será una pérdida invaluable en lo futbolístico y en lo espiritual por lo que representa el referente de los Diablos Rojos dentro de la cancha. Alexis Vega fue quien marcó el gol del título ante Tigres en la final pasada, en el marco de la definición del Apertura anterior. Esta vez, el delantero no podrá ser el héroe del equipo choricero para CONCACAF.

Lo más curioso de todo esto tiene que ver con que el atacante podría jugar un partido justo minutos después del de Toluca. Como parte de la delegación que está en la concentración de México, podría sumar minutos en el amistoso de la Selección esta noche ante Australia. Será una jornada de emociones encontradas para Alexis Vega la de este sábado.