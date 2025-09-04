La Selección Colombiana intentará sellar este jueves por la tarde su clasificación a la próxima Copa del Mundo: ante su público, la ‘Tricolor’ se medirá ante Bolivia, en busca de un triunfo que le asegure el boleto al Mundial 2026. Por la 17° y anteúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, ambos equipos pondrán lo mejor para mantener viva la ilusión.

En el caso del elenco cafetero, Nestor Lorenzo definió el once inicial que saldrá al campo de juego en Barranquilla, con una novedad: quitó de la portería a Kevin Mier, guardameta que había sido titular en el último compromiso de Colombia por Eliminatorias, en el empate 1-1 ante Argentina en Buenos Aires del pasado mes de junio.

El portero de Cruz Azul fue convocado para esta nueva doble jornada FIFA de partidos; sin embargo, irá al banco de suplentes esta tarde ante Bolivia. Luego de haber tenido una correcta actuación ante la selección campeona del mundo, el cuerpo técnico se inclinó por dejarlo de lado y volcarse por otro arquero de mayor experiencia para hoy.

Kevin Mier había sido titular ante Argentina [Foto: Getty]

La decisión del entrenador Lorenzo tiene que ver con un gusto personal, ya que ve a Camilo Vargas como el actual titular en la portería de la Selección Colombiana. Kevin Mier es el segundo en la consideración, y por detrás de ambos aparece el histórico David Ospina, que acompañará al de Cruz Azul en la banca de relevos este jueves.

Con la salida de Kevin Mier del equipo, la alineación de Colombia para enfrentar a Bolivia formaría de la siguiente manera: Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma; John Arias, James Rodríguez, Richard Ríos; Luis Díaz y John Córdoba. La ‘Tricolor’, sin demasiadas variantes respecto a la anterior fecha de Eliminatorias.

El partido Colombia vs. Bolivia tendrá lugar HOY jueves 4 de septiembre, con sede en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, a partir de las 17.30 horas del Centro de México, por la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro no será televisado en suelo mexicano: sólo transmitirán los juegos de Argentina y Brasil.