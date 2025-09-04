Es tendencia:
¿Por qué no juegan Daniel Muñoz y Kevin Castaño en Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas?

El combinado cafetero asegurará su clasificación al Mundial si vence al equipo del Altiplano, pero deberá afrontar este encuentro con dos bajas de peso.

Por Leandro Barraza

Daniel Muñoz y Kevin Castaño, jugadores de la Selección Colombia
Daniel Muñoz y Kevin Castaño, jugadores de la Selección Colombia

La Selección de Colombia afronta una nueva doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas con la misión de cortar la mala racha. Aunque los Cafeteros se han mostrado competitivos en el último tiempo como finalistas de la Copa América, lo cierto es que no ganan hace seis partidos y necesitan reencontrarse con el triunfo para asegurar su clasificación al Mundial 2026.

Este jueves tendrán la chance de recuperar la senda de la victoria cuando reciban a Bolivia desde las 17:30 hs (centro de México) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Tres puntos le asegurarán el boleto a la próxima cita mundialista, pero Néstor Lorenzo tendrá dos ausencias de peso en el equipo: Daniel Muñoz y Kevin Castaño.

Bolivia, por su parte, llega con chances: está a un punto del repechaje y viene de vencer a Chile en la jornada anterior, por lo que tiene esperanzas de llegar al cierre de las Eliminatorias con chances de luchar por lo que sería un histórica clasificación a la Copa del Mundo.

Carlo Ancelotti, DT de Brasil, le respondió a Neymar Jr sobre su ausencia en la convocatoria: “Cuando yo hablo…”

¿Por qué no juegan Daniel Muñoz y Kevin Castaño en Colombia vs. Bolivia?

Daniel Muñoz y Kevin Castaño se han convertido en piezas importantes para Néstor Lorenzo y son habituales titulares en la alineación de Colombia. Sin embargo, ambos vieron la cartulina amarilla en el último choque con Argentina y llegaron al límite de amonestaciones, por lo que deberán cumplir una fecha de suspensión este jueves 4 de septiembre contra Bolivia.

Argentina vs. Colombia en el Estadio Monumental de Buenos Aires (GETTY IMAGES)

Argentina vs. Colombia en el Estadio Monumental de Buenos Aires

leandro barraza
Leandro Barraza
