¿Por qué no juega Vinícius Jr en Bolivia vs. Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas?

Los seleccionados de Bolivia y Brasil protagonizarán uno de los dos partidos más importantes de la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La Verde es uno de los dos países que se juegan el boleto para el repechaje y tendrá el gran desafío de intentarlo en condición de local contra nada más y nada menos que la Verdeamarela de Carlo Ancelotti.

Los del Altiplano han sacado rédito a lo largo de su historia jugando en la altura de La Paz y esperan que este martes no sea la excepción para intentar arrebatarle el séptimo lugar de la tabla a Venezuela (recibe a Colombia en simultaneo). Ahora bien, a la ventaja geográfica también se le suma que Brasil tendrá importantes ausencias, entre ellas la de Vinícius.

ver también ¿Qué necesitan Venezuela y Bolivia para clasificar al Mundial 2026 por repechaje?

¿Por qué Vinicius no juega en Bolivia vs. Brasil?

El destacado futbolista de Real Madrid no pudo disputar el encuentro pasado ante Chile por suspensión. Sin embargo, pese a que ya quedaba habilitado para enfrentar a Bolivia, Carlo Ancelotti decidió que tampoco dispute este encuentro para darle descanso. Por eso, Carletto ni siquiera convocó a Vinícius para esta doble jornada de Eliminatorias Conmebol.

Publicidad

Publicidad

Carlo Ancelotti se saluda con Vinícius en la Selección de Brasil (GETTY IMAGES)

Sin Vinícius: la probable alineación de Brasil para enfrentar a Bolivia