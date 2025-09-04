¿Por qué no juega Vinícius Jr en Brasil vs. Chile por las Eliminatorias Sudamericanas?

En el marco de la Jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, Brasil recibe a Chile en el Estadio Maracaná de la ciudad de Rio de Janeiro desde las 18:30 horas (Ciudad de México). Los dos equipos necesitan la victoria para soñar con la clasificación.

Para este duelo, el director técnico Carlo Ancelotti no contará con el delantero Vinicius Junior, jugador del Real Madrid de España. El extremo debe cumplir una jornada de suspensión a raíz de la sanción impuesta por CONMEBOL y estará ausente.

¿Quién será el reemplazo de Vinícius Jr en Brasil vs. Chile?

Con esta noticia, el delantero Rodrigo Aguirre será titular, y el jugador de América tendrá la chance de demostrar que puede ser la primera opción para el ataque de los Celestes. Conformará la línea ofensiva del equipo junto a Brian Rodríguez y Facundo Pellistri.

¿Cuál será la alineación de Brasil vs. Chile sin Vinicius Jr?

Sin Vinicius Jr, la Canarinha formará de la siguiente manera en su encuentro contra la Roja: Alisson; Wesley, Marquinhos, Magalhaes, Santos; Casemiro; Raphinha, Guimaraes, Martinelli, Estevao; y Pedro.