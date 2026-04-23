La etapa de Nicolás Larcamón en Cruz Azul llegó a su fin luego de una racha negativa de nueve partidos sin ganar. Pese a que la Máquina Cementera aseguró su clasificación a los Playoffs de manera anticipada, le directiva tomó la decisión de despedir al entrenador argentino, quien no se quedó callado y manifestó su descontento.

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Larcamón rompió el silencio para los medios y dejó en claro que la medida de la directiva fue “inesperada” y que lo dejó “con bronca”. El exestratega de Cruz Azul asegura que “poco entiende” de la decisión, pero no dejó pasar la oportunidad para agradecer a los aficionados y jugadores de la plantilla.

“Con una sensación inesperada, con bronca, la realidad es que hace 19 días defendíamos un invicto de tres meses. Hoy nos vamos como el equipo con más puntos en toda la temporada. Estábamos a cuatro días de lograr ser el mejor equipo de toda la temporada y ganar 1 millón de dólares”, manifestó Larcamón.

Nicolas Larcamon dejó de ser el DT de Cruz Azul (Getty Images)

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“Aparte, con todas las emociones que genera la despedida tan sentida con el grupo, teníamos una relación espectacular. De manera imprevista y sobre todo con la bronca también de poder jugarnos nuestra suerte en la Liguilla, es un momento de esos feos que tiene esta profesión. A veces son esas decisiones que uno poco entiende y basadas en cosas que uno no consideraría tanto pero bueno toca asumir, toca seguir. Agradecido con la afición y con los jugadores”, agregó.

Por último, Nicolás cerró: “No me queda más que respetar la decisión claramente. No la entiendo, no la comparto, no entiendo bien desde dónde se define. Entiendo que escuchando un poco la opinión popular pero no dejan de ser proyectos muy grandes como para que se definan a partir de cuestiones de 18 días. Se tuvieron malos 18 días, pero al fin de cuentas había todavía mucho para dar“.

La tabla de posiciones del Clausura 2026 de la Liga MX

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En síntesis