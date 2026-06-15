¿Por qué no juega José María Giménez en Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026?

El defensor central de Atlético Madrid no integra la lista de titulares para el primer partido de la Selección de Uruguay en el Mundial 2026.

La espera terminó para Uruguay. Hoy, lunes 15 de junio, desde las 16:00 horas (CDMX) los dirigidos por Marcelo Bielsa tendrán su debut en la Copa del Mundo 2026 ante Arabia Saudita, en Miami. El entrenador argentino definió su alineación y por la misma hubo asombro por parte de los aficionados charrúas.

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Las ausencias de Giorgian De Arrascaeta y Ronald Araújo por lesión no son las únicas. José María Giménez, habitual capitán de La Celeste, verá el partido con lo suplentes. Esto se debe a una decisión táctica del estratega sudamericano, quien optó por otros nombres en la zaga central de la defensa.

Por determinación del Loco Bielsa, la defensa central estará integrada por Sebastián Cáceres y Mathías Olivera, quienes actualmente se desempeñan defendiendo las camisetas del Club América de México y Napoli de Italia, respectivamente. Un peso pesado se queda fuera del debut…

La alineación confirmada de Uruguay para enfrentar a Arabia Saudita

Marcelo Bielsa eligió a sus hombres para empezar su tercer Mundial (@Uruguay)

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Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata, Argentina)

Guillermo Varela (Flamengo, Brasil)

Sebastián Cáceres (Club América, México)

Mathías Olivera (Napoli, Italia)

Matías Viña (River Plate, Argentina)

Federico Valverde (Real Madrid, España)

Rodrigo Bentancur (Tottenham, Inglaterra)

Manuel Ugarte (Manchester United, Inglaterra)

Maximiliano Araújo (Sporting Lisboa, Portugal)

Federico Viñas (Real Oviedo, España)

Darwin Núñez (Al-Ahli, Arabia Saudita)

En síntesis