Sorpresivo regreso en el Viejo Continente. Florian Thauvin -exjugador de Tigres UANL, Newcastle y Udinese, entre otros- recibió este lunes la convocatoria de Didier Deschamps para los compromisos de la Selección de Francia ante Azerbaiyán e Islandia por el Grupo D de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026.

Si bien Thauvin no había recibido el llamado inicialmente, el extremo del Lens se suma de último momento para reemplazar al lesionado Bradley Barcola. De esta manera, se confirma su regreso al seleccionado francés -con el que ganó la Copa del Mundo Rusia 2018- luego de seis años y tres meses.

Ahora bien, la convocatoria de Florian, a la edad de 32 años, no fue bien recibida por los aficionados franceses, sobre todo tomando en cuenta que Deschamps hace siempre hincapié en darle oportunidades a las nuevas generaciones. Muchos fans de Les Bleus mostraron su descontento con la vuelta del campeón del mundo y salieron a pedir la citación de Corentin Tolisso.

Florian Thauvin en su etapa en Tigres UANL (GETTY IMAGES)

La negativa reacción de los aficionados de Francia por la convocatoria de Florian Thauvin

Tras la publicación del anuncio de la citación de Florian Thauvin, los aficionados franceses explotaron en la caja de comentarios con mensajes como “nunca nos harán creer que fue buen jugador” o “convocatoria de marketing”. Por otro lado, muchos cuestionaron a Didier Deschamps no haber elegido a un jugador más joven para ocupar el lugar que dejó libre Barcola.

Florian Thauvin se marchó de la Liga MX echando pestes

Aunque Thauvin ganó dos títulos con Tigres UANL, su etapa en el futbol mexicano no terminó de la mejor manera. Dicho por él mismo, venir a jugar a la Liga MX fue el peor error de su vida y reveló que tocó fondo. Por otro lado, denunció que el club Felino no lo trató bien, además de asegurar que la liga local no era lo que esperaba y no cumplía con los estándares.