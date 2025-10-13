¿Por qué no juega Kylian Mbappé en Islandia vs. Francia por las Eliminatorias UEFA?

La Selección de Francia tuvo un inicio inmejorable en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. Les Bleus ganaron los tres partidos que disputaron hasta el momento en el Grupo C y este lunes 13 de octubre comenzarán a jugar la segunda vuelta para terminar de sellar su presencia en la próxima cita mundialista.

Francia visitará desde las 12:45 hs (CDMX) a Islandia en el estadio Laugardalsvöllur por la Jornada 4, pero lo hará sin su principal figura: Kylian Mbappé. El delantero de Real Madrid venía de marcar el pasado viernes ante Azerbaiyán. Sin embargo, no estará disponible para el enfrentamiento de esta tarde.

¿Por qué Kylian Mbappé no juega en Islandia vs. Francia?

La Federación Francesa de Futbol anunció oficialmente que Mbappé no viajó a Islandia por un golpe en el tobillo sufrido ante Azerbaiyán. De hecho, el exjugador de Mónaco y PSG fue liberado de la concentración y ya no se encuentra con su seleccionado.

El posteo de la Selección de Francia sobre Kylian Mbappé (@equipedefrance)

“Tras el regreso de la delegación francesa a Clairefontaine (Yvelines), el capitán del equipo francés habló con Didier Deschamps. No podrá jugar el lunes 13 de octubre en Reikiavik contra Islandia. El seleccionador nacional ha confirmado su retirada. Kylian Mbappé ha sido liberado y no será reemplazado“, reza el comunicado publicado en la página web de la FFF.