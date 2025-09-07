¿Por qué no juega Rodri en Turquía vs. España por las Eliminatorias UEFA del Mundial 2026?

La Selección de España vuelve a presentarse por las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026. La Roja, uno de los grandes candidatos de la próxima cita mundialista, visita a Turquía por la Jornada 2 del Grupo E en busca de continuar por la senda de la victoria para empezar a encaminar su clasificación.
Ahora bien, aunque España es favorita por los nombres de su alineación, lo cierto es que hay uno que brilla por su ausencia entre los titulares de este domingo: Rodri. El vigente ganador del Balón de Oro no será de la partida en el Konya Büyükşehir Arena y a continuación te contamos el motivo.
¿Por qué no juega Rodri contra Turquía?
La razón por la que Rodri no aparece entre los titulares de la Selección de España en el partido ante Turquía por las Eliminatorias UEFA tiene que ver con que Luis de la Fuente -DT de la Roja- todavía no considera que está al 100%. El centrocampista del Manchester City regresó a la convocatoria por primera vez desde su rotura del ligamento cruzado anterior y menisco, pero el entrenador aun no lo ve con ritmo para que vuelva a la titularidad, misma situación que atraviesa Daniel Carvajal.
Carvajal y Rodri en la Eurocopa 2024 (GETTY IMAGES)
La alineación confirmada de España vs. Turquía
- Unai Simón
- Pedro Porro
- Robin Le Normand
- Dean Huijsen
- Marc Cucurella
- Mikel Merino
- Martín Zubimendi
- Pedri
- Lamine Yamal
- Nico Williams
- Mikel Oyarzabal
