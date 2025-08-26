Sergio Pérez fue oficializado como piloto de la escudería Cadillac de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1. Así, el piloto tapatío regresará a la Máxima tras un año de ausencia luego de que Red Bull rescindiera su vínculo a fines de 2024 y se reencontrará con circuitos en los que ya supo obtener la victoria.

Sin ir más lejos, durante su carrera en la categoría, la cual comenzó en 2011 y se extendió, sin interrupciones, hasta 2024, el jalisciense de 35 años ganó seis carreras en cinco trazados distintos. A todos ellos volverá en el campeonato que se desarrollará el próximo año.

Al respecto, cabe destacar que Checo Pérez se impuso dos veces en el Gran Premio de Azerbaiyán que se desarrolla en el circuito de Bakú (2021 y 2023). Además, en 2020 triunfó en Sakhir (Bahréin), en 2022 hizo lo propio en Mónaco y Singapur y en 2023 se coronó en Jeddah (Arabia Saudí). Vale mencionar, por otro lado, que los registros del mexicano en la Fórmula 1 se completan con 281 carreras, tres Pole Positions, 39 podios y 1638 puntos.

En 2026, Checo Pérez correrá en los cinco circuitos donde obtuvo sus seis victorias. (Getty Images)

Así las cosas, el ex McLaren ya conoce la fecha en la que debutará con su nuevo equipo. Será el fin de semana del 8 de marzo en el circuito australiano de Melbourne, donde se pondrá en marcha la temporada 2026 de la categoría más importante del automovilismo a nivel mundial.

¿Cuándo correrá Checo Pérez en los circuitos donde ya ganó en la Fórmula 1?