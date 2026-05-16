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Max Verstappen

Cómo ver EN VIVO a Max Verstappen en las 24 horas de Nürburgring vía Youtube: streaming y horarios

Max Verstappen corre por primera vez la carrera de las 24 horas de Nürburgring con un equipo con su nombre.

Max Verstappen corre en Nürburgring
© Getty ImagesMax Verstappen corre en Nürburgring

Sin una carrera oficial de Fórmula 1 este fin de semana, Max Verstappen aprovecha para hacer su aparición en una de las carreras más famosas del automovilismo mundial: las 24 horas de Nürburgring.

Allí, Max Verstappen girará en esta carrera de resistencia con su propio equipo llamado Verstappen Racing junto al austríaco Lucas Auer, el francés Jules Gounon y el español Daniel Juncadella en un Mercedes AMG GT3.

El equipo de Max Verstappen terminó clasificando en la cuarta posición, por lo que al menos en la previa es candidato a llevarse el triunfo. La carrera comienza este sábado a las 07:00hs (CDMX) y terminará justamente el domingo a las 07:00hs (CDMX).

Cómo ver a Max Verstappen en Nürburgring

La carrera es transmitida en vivo por el canal oficial de Youtube de la competencia y por allí podrá verse a Max Verstappen en las 24 horas de Nürburgring junto a sus tres compañeros.

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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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