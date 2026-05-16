Sin una carrera oficial de Fórmula 1 este fin de semana, Max Verstappen aprovecha para hacer su aparición en una de las carreras más famosas del automovilismo mundial: las 24 horas de Nürburgring.
Allí, Max Verstappen girará en esta carrera de resistencia con su propio equipo llamado Verstappen Racing junto al austríaco Lucas Auer, el francés Jules Gounon y el español Daniel Juncadella en un Mercedes AMG GT3.
El equipo de Max Verstappen terminó clasificando en la cuarta posición, por lo que al menos en la previa es candidato a llevarse el triunfo. La carrera comienza este sábado a las 07:00hs (CDMX) y terminará justamente el domingo a las 07:00hs (CDMX).
Cómo ver a Max Verstappen en Nürburgring
La carrera es transmitida en vivo por el canal oficial de Youtube de la competencia y por allí podrá verse a Max Verstappen en las 24 horas de Nürburgring junto a sus tres compañeros.