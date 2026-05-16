Max Verstappen corre por primera vez la carrera de las 24 horas de Nürburgring con un equipo con su nombre.

Sin una carrera oficial de Fórmula 1 este fin de semana, Max Verstappen aprovecha para hacer su aparición en una de las carreras más famosas del automovilismo mundial: las 24 horas de Nürburgring.

Publicidad

Allí, Max Verstappen girará en esta carrera de resistencia con su propio equipo llamado Verstappen Racing junto al austríaco Lucas Auer, el francés Jules Gounon y el español Daniel Juncadella en un Mercedes AMG GT3.

El equipo de Max Verstappen terminó clasificando en la cuarta posición, por lo que al menos en la previa es candidato a llevarse el triunfo. La carrera comienza este sábado a las 07:00hs (CDMX) y terminará justamente el domingo a las 07:00hs (CDMX).

Cómo ver a Max Verstappen en Nürburgring

La carrera es transmitida en vivo por el canal oficial de Youtube de la competencia y por allí podrá verse a Max Verstappen en las 24 horas de Nürburgring junto a sus tres compañeros.