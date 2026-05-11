Toto Wolff baja los humos por la explosión de Kimi Antonelli en Mercedes: “Necesita espacio”

El directivo austriaco es el Team Principal de la escudería alemana y representante del joven piloto italiano.

Andrea Kimi Antonelli es el hombre del momento en la Fórmula 1. El joven piloto de Mercedes ganó las últimas tres carreras de la temporada y lidera el Mundial con 100 puntos, por encima de su compañero de equipo, George Russell.

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El italiano de 19 años está rompiendo récords de precocidad y puede convertirse en el campeón más joven de la F1. Sin embargo, Toto Wolff -Team Principal de Mercedes y representante de Kimi- bajó los humos y pidió calma con las expectativas que está generando Antonelli en este inicio de año.

Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes y líder del Mundial 2026 (Getty Images)

Wolff platicó con La Gazzetta dello Sport y comentó sobre su piloto: “Se merece todo el reconocimiento que está recibiendo, pero, al mismo tiempo, debemos mantener el sentido de la mesura. Kimi necesita espacio para crecer y escribir su historia sin demasiadas presiones“.

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Toto sabe más que nadie cómo puede afectar la presión en pilotos sin tanta experiencia en la F1. Sin ir más lejos, Oscar Piastri lo sufrió en 2025 con errores que lo llevaron hasta el tercer puesto de la tabla cuando se encaminaba para ganar su primer campeonato.

Sobre esta situación, Wolff completó: “Es precisamente eso lo que me asusta. Kimi es joven, carismático, una pequeña gran estrella… pero tras un comienzo magnífico podría tener momentos malos y no quiero que la opinión pública empiece a decir: ‘Oh, ¿qué está pasando? ¿Nos hemos equivocado con él?’“.

“Todos queremos que Kimi se convierta en uno de los grandes de la Fórmula 1, pero esto es sólo el principio y debemos tratarlo como un diamante en bruto. Los medios de comunicación, los aficionados y también nosotros, en el equipo, debemos hacer este esfuerzo”, completó al respecto.

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Así está la tabla de posiciones de la F1

Kimi Antonelli (Mercedes) – 100 puntos George Russell (Mercedes) – 80 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 59 puntos Lando Norris (McLaren) – 51 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 51 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 43 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 26 puntos Oliver Bearman (Haas) – 17 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 16 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 10 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 7 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 4 puntos Carlos Sainz (Williams) – 4 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos Alexander Albon (Williams) – 1 punto Esteban Ocon (Haas) – 1 punto Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos

En síntesis