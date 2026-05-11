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Toto Wolff baja los humos por la explosión de Kimi Antonelli en Mercedes: “Necesita espacio”

El directivo austriaco es el Team Principal de la escudería alemana y representante del joven piloto italiano.

Toto Wolff se pronunció por el buen momento de Kimi Atonelli
© Getty ImagesToto Wolff se pronunció por el buen momento de Kimi Atonelli

Andrea Kimi Antonelli es el hombre del momento en la Fórmula 1. El joven piloto de Mercedes ganó las últimas tres carreras de la temporada y lidera el Mundial con 100 puntos, por encima de su compañero de equipo, George Russell.

El italiano de 19 años está rompiendo récords de precocidad y puede convertirse en el campeón más joven de la F1. Sin embargo, Toto Wolff -Team Principal de Mercedes y representante de Kimi- bajó los humos y pidió calma con las expectativas que está generando Antonelli en este inicio de año.

Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes y líder del Mundial 2026 (Getty Images)

Wolff platicó con La Gazzetta dello Sport y comentó sobre su piloto: “Se merece todo el reconocimiento que está recibiendo, pero, al mismo tiempo, debemos mantener el sentido de la mesura. Kimi necesita espacio para crecer y escribir su historia sin demasiadas presiones.

Toto sabe más que nadie cómo puede afectar la presión en pilotos sin tanta experiencia en la F1. Sin ir más lejos, Oscar Piastri lo sufrió en 2025 con errores que lo llevaron hasta el tercer puesto de la tabla cuando se encaminaba para ganar su primer campeonato.

Sobre esta situación, Wolff completó: “Es precisamente eso lo que me asusta. Kimi es joven, carismático, una pequeña gran estrella… pero tras un comienzo magnífico podría tener momentos malos y no quiero que la opinión pública empiece a decir: ‘Oh, ¿qué está pasando? ¿Nos hemos equivocado con él?’.

“Todos queremos que Kimi se convierta en uno de los grandes de la Fórmula 1, pero esto es sólo el principio y debemos tratarlo como un diamante en bruto. Los medios de comunicación, los aficionados y también nosotros, en el equipo, debemos hacer este esfuerzo”, completó al respecto.

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Así está la tabla de posiciones de la F1

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 100 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 80 puntos
  3. Charles Leclerc (Ferrari) – 59 puntos
  4. Lando Norris (McLaren) – 51 puntos
  5. Lewis Hamilton (Ferrari) – 51 puntos
  6. Oscar Piastri (McLaren) – 43 puntos
  7. Max Verstappen (Red Bull) – 26 puntos
  8. Oliver Bearman (Haas) – 17 puntos
  9. Pierre Gasly (Alpine) – 16 puntos
  10. Liam Lawson (Racing Bulls) – 10 puntos
  11. Franco Colapinto (Alpine) – 7 puntos
  12. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 4 puntos
  13. Carlos Sainz (Williams) – 4 puntos
  14. Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos
  15. Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
  16. Alexander Albon (Williams) – 1 punto
  17. Esteban Ocon (Haas) – 1 punto
  18. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
  19. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  20. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  21. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
  22. Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos

En síntesis

  • Andrea Kimi Antonelli lidera el mundial de Fórmula 1 con 100 puntos en 2026.
  • El piloto de Mercedes de 19 años ganó las últimas tres carreras de temporada.
  • Toto Wolff pidió calma ante la presión mediática sobre el joven líder del campeonato.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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