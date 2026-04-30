GP de Miami 2026: horarios de todo el fin de semana para México, Argentina y Latinoamérica

Se terminó la espera: este viernes vuelve la Fórmula 1 en el marco del Gran Premio de Miami 2026. La Máxima regresa con un fin de semana cargado de acción con una Práctica Libre 1 extendida, dos carreras (sprint y principal) y varias modificaciones en el reglamento.

Publicidad

Mercedes ha ganado todas las carreras en 2026 y hay grandes expectativas por saber si algún piloto puede cortar la hegemonía en el Miami International Autodrome. A continuación, conoce los horarios de todo el fin de semana con Checo Pérez y Franco Colapinto en pista.

Checo Pérez en su llegada a Miami (Getty Images)

Horarios del GP de Miami 2026

Práctica Libre 1 – Viernes 1 de mayo

México – 10:00 hs

Costa Rica/Belice/El Salvador – 10:00 hs

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador – 11:00 hs

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana – 12:00 hs

Argentina – 13:00 hs

Uruguay/Paraguay – 13:00 hs

Publicidad

Sprint quali – Viernes 1 de mayo

México – 14:30 hs

Costa Rica/Belice/El Salvador – 14:30 hs

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador – 15:30 hs

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana – 16:30 hs

Argentina – 17:30 hs

Uruguay/Paraguay – 17:30 hs

Carrera Sprint – Sábado 2 de mayo

México – 10:00 hs

Costa Rica/Belice/El Salvador – 10:00 hs

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador – 11:00 hs

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana – 12:00 hs

Argentina – 13:00 hs

Uruguay/Paraguay – 13:00 hs

Clasificación – Sábado 2 de mayo

México – 14:00 hs

Costa Rica/Belice/El Salvador – 14:00 hs

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador – 15:00 hs

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana – 16:00 hs

Argentina – 17:00 hs

Uruguay/Paraguay – 17:00 hs

Publicidad

Carrera – Domingo 3 de mayo