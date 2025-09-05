¿Por qué Checo Pérez no corre con Cadillac en el Gran Premio de Italia 2025 de la F1?

Agosto fue un mes de grandes noticias para los aficionados mexicanos de la Fórmula 1. Tras varios meses de incertidumbre sobre el futuro de Checo Pérez, Cadillac anunció su fichaje y ya es un hecho consumado que el tapatío regresa a la Máxima como compañero de Valtteri Bottas en la escudería estadounidense.

No obstante, muchos se sorprendieron por la ausencia de Checo tanto en el Gran Premio de Países Bajos como en el que se está disputando actualmente: el de Italia. Ahora bien, hay una explicación para ello y acá en Bolavip te contamos por qué Sergio no está corriendo pese a haber sido confirmado como nuevo piloto de Cadillac.

¿Por qué Checo Pérez no corre en el GP de Italia 2025?

Sergio Pérez no está disputando carreras de la Fórmula 1 por el simple hecho de que Cadillac es una escudería que comenzará su participación en el Gran Circo a partir de 2026. El equipo estadounidense no tomará ninguna plaza, sino que añadirá dos coches a la parrilla en la próxima temporada para pasar de 20 a 22 pilotos.

¿Cuándo debuta Checo Pérez con Cadillac?

Tomando en cuenta que Pérez no será parte de lo que resta de la temporada 2025, su estreno recién será en la primera carrera del siguiente curso. En este contexo, el debut de Checo con Cadillac será en el fin de semana del Gran Premio de Australia 2026, cita que irá desde el 6 al 8 de marzo.