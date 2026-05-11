Prensa británica eligió a Juan Manuel Fangio como el mejor piloto en la historia de la F1

El debate sobre quién es el mejor piloto en la historia de la Fórmula 1 es uno de los más divididos del deporte. En algunas disciplinas, ese lugar no escapa de dos o tres nombres, pero en la F1 hay varios candidatos, entre los que resaltan Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Ayrton Senna, Alain Prost o Juan Manuel Fangio.

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Las épocas son muy distintas entre sí y es difícil encontrar un criterio único, ya que desde hace unos años el coche tiene igual o más influencia que el piloto. A pesar de esto, el diario The Telegraph elaboró un ranking de los mejores 20 pilotos de la F1 y Juan Manuel Fangio ocupa el primer lugar.

“Si bien Hamilton y Senna son comparables en líneas generales, la Fórmula 1 era un deporte muy diferente en la década de 1950. No contaba con la misma cantidad de talento que tiene ahora, pero Fangio compitió contra muchos otros campeones y grandes figuras, y salió victorioso en la mayoría de las ocasiones. Lo que no se puede negar es su dominio estadístico“, explica el citado diario para justificar su elección.

Además, no se puede dejar de lado el hecho de que Fangio ganó un total de cinco campeonatos con cuatro escuderías diferentes: Alfa Romeo (1951), Maserati (1954, 1957), Mercedes-Benz (1954, 1955) y Ferrari (1956). Esto es un logro inédito en la categoría y parece imposible que alguien pueda igualarlo.

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Infografía de los logros de Juan Manuel Fangio en la F1 (Google Gemini)

Más adelante, The Telegraph completa: “Fangio es insuperable: ganó cinco títulos en ocho temporadas, consiguió la pole position el 56,9 % de las veces y ganó más del 47 % de las carreras en las que participó”.

Otro factor importante a tener en cuenta son las medidas de seguridad. Actualmente, los pilotos cuentan con la tranquilidad de ir al límite sabiendo que lo más probable es que salgan ilesos de cualquier choque. En la época de Fangio, en cambio, las muertes por accidentes eran moneda corriente, por lo que ir a máxima velocidad tenía un tinte casi suicida.

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“Ningún otro piloto, ni moderno ni de ninguna otra época, se le acerca. A esto hay que añadir que durante la mayor parte de su carrera tuvo más de cuarenta años, y que el riesgo de muerte era mayor entonces. Ganó sus cinco títulos con cuatro equipos diferentes. Sigue siendo la figura más importante del automovilismo, incluso después de que sus récords hayan sido superados“, completa el medio británico sobre Fangio.

El Top 20 de The Telegraph

Juan Manuel Fangio: 5 títulos (1951, 1954, 1955, 1954 y 1957) / 24 victorias / 29 poles Michael Schumacher: 7 títulos (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004) / 91 victorias / 68 poles Lewis Hamilton: 7 títulos (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020) / 105 victorias / 104 poles Jim Clark: 2 títulos (1963 y 1965) / 25 victorias / 33 poles Ayrton Senna: 3 títulos (1988, 1990 y 1991) / 41 victorias / 65 poles Alain Prost: 4 títulos (1985, 1986, 1989 y 1993) / 51 victorias / 33 poles Max Verstappen: 4 títulos (2021, 2022, 2023 y 2024) / 71 victorias / 48 poles Jackie Stewart: 3 títulos (1969, 1971 y 1973) / 27 victorias / 17 poles Niki Lauda: 3 títulos (1975, 1977 y 1984) / 25 victorias / 24 poles Alberto Ascari: 2 títulos (1952 y 1953) / 13 victorias / 14 poles Nigel Mansell: 1 título (1992) / 31 victorias / 32 poles Jack Brabham: 3 títulos (1959, 1960 y 1966) / 14 victorias / 13 poles Sebastian Vettel: 4 títulos (2010, 2011, 2012 y 2013) / 53 victorias / 57 poles Stirling Moss: 0 títulos (4 subcampeonatos) / 16 victorias / 16 poles Fernando Alonso: 2 títulos (2005 y 2006) / 32 victorias / 22 poles Mika Hakkinen: 2 títulos (1998 y 1999) / 20 victorias / 26 poles Nelson Piquet: 3 títulos (1981, 1983 y 1989) / 23 victorias / 24 poles Nico Rosberg: 1 título (2016) / 23 victorias / 30 poles Damon Hill: 1 título (1996) / 22 victorias / 20 poles Graham Hill: 2 títulos (1962 y 1968) / 14 victorias / 13 poles

En síntesis

Juan Manuel Fangio lidera el ranking de los 20 mejores pilotos de The Telegraph .

lidera el ranking de los 20 mejores pilotos de . El piloto argentino ganó cinco títulos mundiales con cuatro escuderías diferentes en la F1.

mundiales con diferentes en la F1. Fangio registró una efectividad histórica obteniendo la pole position en el 56,9% de carreras.