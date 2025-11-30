Se terminó la espera. Este domingo 30 de noviembre es el día de la carrera principal del Gran Premio de Qatar 2025. Tras el triunfo de Oscar Piastri en la Sprint, el piloto australiano de McLaren ratificó su buen rendimiento al conseguir la pole en la qualy y ahora parte como favorito para terminar el día en lo más alto del podio.

Piastri había sufrido un importante bajón luego del receso de verano, tanto así que perdió la cima de la tabla con su compañero de equipo, Lando Norris. No obstante, parece haber recuperado la memoria en Losail y buscará dar batalla hasta el final para intentar recuperar el lugar que fue suyo durante casi toda la temporada.

¿Qué pasa si Piastri gana el GP de Qatar?

Si Oscar Piastri termina ganando la carrera del Gran Premio de Qatar 2025 no solo forzará llevar la definición del Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 a la última jornada en Abu Dhabi, sino que además incluso podría llegar a esa última instancia como líder. Para que esto suceda, Lando Norris tendría que sufrir un abandono o terminar por debajo del puesto 8.

Oscar Piastri en Losail (GETTY IMAGES)

Por otro lado, no hay que perder de vista a un Max Verstappen que saldrá desde la tercera casilla y que ganó esta misma carrera en 2024. Además, el neerlandés amenazó de manera indirecta a los dos pilotos de McLaren al avisar que podría tener una largada temeraria porque no tiene “nada que perder”.

Así está la pelea por el Mundial de Pilotos de la F1

Lando Norris (McLaren) – 396 Oscar Piastri (McLaren) – 374 Max Verstappen (Red Bull Racing) – 371

En síntesis

Oscar Piastri largará desde la pole position este domingo 30 de noviembre en Qatar.

largará desde la este en Qatar. Si Piastri gana , la definición del título se extenderá hasta el GP de Abu Dhabi .

, la definición del título se extenderá hasta el . Lando Norris lidera el campeonato con 396 puntos, seguido por Piastri con 374.

