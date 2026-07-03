Resultado de la clasificación Sprint del GP de Gran Bretaña 2026 de la F1: así quedó la parrilla de salida

Conoce el orden de largada para la primera carrera del fin de semana en el emblemático circuito de Silverstone.

Todo listo para la primera carrera del fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de la Fórmula 1. Tras la primera y única Práctica Libre en el inicio del viernes, los pilotos volvieron a salir a la pista para disputar la clasificación Sprint.

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La pole position fue para Lewis Hamilton, de Ferrari, que nunca defrauda en el Circuito de Silverstone. Checo Pérez, por su parte, todavía sigue lejos de la zona media con Cadillac y fue eliminado en SQ1 (largará en la 19° posición).

Resultado de la clasificación sprint: así quedó la parrilla

Lewis Hamilton (Ferrari) | POLE Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Nico Hülkenberg (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Alex Albon (Williams) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Checo Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin)

Lewis Hamilton obtuvo la pole en la clasificación sprint de Silverstone (@F1)

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Orden de eliminación de la clasificación Sprint del GP de Gran Bretaña

Eliminados en SQ1:

Oliver Bearman (Haas)

Esteban Ocon (Haas)

Checo Pérez (Cadillac)

Valtteri Bottas (Cadillac)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Lance Stroll (Aston Martin)

Eliminados en SQ2:

Pierre Gasly (Alpine)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Nico Hülkenberg (Audi)

Franco Colapinto (Alpine)

Carlos Sainz (Williams)

Alex Albon (Williams)

Eliminación en SQ3:

Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvid Lindblad (Racing Bulls)