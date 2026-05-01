Resultado de la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Miami 2026 de la F1

El Gran Premio de Miami 2026 comenzó oficialmente este viernes 1 de mayo con la Práctica Libre 1. Esta sesión le puso fin a un parate de más de un mes en la Fórmula 1 y ahora los pilotos se preparan para la sprint quali que comenzará a las 14:30 hs (CDXM).
Cabe mencionar que esta sesión de libres no fue una más, ya que tuvo una duración de 90 minutos y sirvió para que los protagonistas se familiaricen con los cambios que sufrió el reglamento durante el receso de abril. A continuación, conoce qué piloto marcó el mejor tiempo.
Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Miami
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- George Russell (Mercedes)
- Lando Norris (McLaren)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Carlos Sainz (Williams)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Alexander Albon (Williams)
- Oliver Bearman (Haas)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Esteban Ocon (Haas)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Sergio Pérez (Cadillac)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Lance Stroll (Aston Martin)
Lewis Hamilton buscará volver a sumar puntos en Miami (Getty Images)
¿Qué sigue en el GP de Miami 2026?
Sprint quali – Viernes 1 de mayo
- México – 14:30 hs
- Costa Rica/Belice/El Salvador – 14:30 hs
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador – 15:30 hs
- Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana – 16:30 hs
- Argentina – 17:30 hs
- Uruguay/Paraguay – 17:30 hs