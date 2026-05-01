Resultado de la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Miami 2026 de la F1

El Gran Premio de Miami 2026 comenzó oficialmente este viernes 1 de mayo con la Práctica Libre 1. Esta sesión le puso fin a un parate de más de un mes en la Fórmula 1 y ahora los pilotos se preparan para la sprint quali que comenzará a las 14:30 hs (CDXM).

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Cabe mencionar que esta sesión de libres no fue una más, ya que tuvo una duración de 90 minutos y sirvió para que los protagonistas se familiaricen con los cambios que sufrió el reglamento durante el receso de abril. A continuación, conoce qué piloto marcó el mejor tiempo.

Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Miami

Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Pierre Gasly (Alpine) Isack Hadjar (Red Bull) Carlos Sainz (Williams) Franco Colapinto (Alpine) Alexander Albon (Williams) Oliver Bearman (Haas) Gabriel Bortoleto (Audi) Nico Hülkenberg (Audi) Esteban Ocon (Haas) Liam Lawson (Racing Bulls) Sergio Pérez (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Lance Stroll (Aston Martin)

Lewis Hamilton buscará volver a sumar puntos en Miami (Getty Images)

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¿Qué sigue en el GP de Miami 2026?

Sprint quali – Viernes 1 de mayo