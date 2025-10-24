Finalizó el primer día del Gran Premio de México 2025. Este viernes se llevaron a cabo las Prácticas Libres 1 y 2 en el Autódromo Hermanos Rodríguez con una importante presencia de rookies en la FP1 –con la participación de Pato O’Ward– y un contundente dominio de Max Verstappen en la FP2.

Oscar Piastri -líder del Mundial- terminó 12° y, aunque las Prácticas Libres no suelen ser un fiel reflejo de lo que sucede en la qualy o la carrera, lo cierto es que la actualidad del piloto australiano preocupa en McLaren y parece estar sintiendo la presión de Verstappen.

Max Verstappen dominó la FP2 de México (GETTY IMAGES)

Por otro lado, el argentino Franco Colapinto logró terminar noveno en la primera sesión, mientras que en el último turno acabó 18°. No obstante, lo positivo para el argentino es que volvió a quedar por encima de su compañero de equipo, Pierre Gasly. Este presente del expiloto de Williams lo acerca a su renovación con Alpine para 2026.

Resultado de la Práctica Libre 2 del GP de México 2025:

Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Yuki Tsunoda (Red Bull) Fernando Alonso (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) Liam Lawson (Racing Bulls) Oscar Piastri (McLaren) Esteban Ocon (Haas) Isack Hadjar (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Oliver Bearman (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Alexander Albon (Williams) Pierre Gasly (Alpine)

Así continúa el Gran Premio de México 2025

Sábado 25 de octubre

Práctica libre 3: México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica – 11:30 h Colombia, Ecuador, Perú, Panamá – 12:30 h Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia – 13:30 h Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile – 14:30 h

Clasificación: México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica – 15:00 h Colombia, Ecuador, Perú, Panamá – 16:00 h Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia – 17:00 h Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile – 18:00 h



Domingo 26 de octubre

Carrera: México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica – 14:00 h Colombia, Ecuador, Perú, Panamá – 15:00 h Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia – 16:00 h Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile – 17:00 h



