Resultado de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Países Bajos 2025 de la Fórmula 1

El primer día del Gran Premio de Países Bajos 2025 llegó a su fin. La Fórmula 1 retomó sus actividades este viernes con las Prácticas Libres 1 y 2 en Zandvoort luego de un largo receso veraniego de casi un mes, pero las cosas no han cambiado: McLaren sigue siendo el más fuerte y no parece tener rival esta temporada.

El equipo papaya había dominado los Libres 1 con Lando Norris a la cabeza y Oscar Piastri por detrás; mientras que en la FP2 el británico también terminó en lo más alto, pero con Fernando Alonso como escolta. También a destacar lo de Franco Colapinto, quien terminó noveno luego de una gran vuelta con blandos. Ahora bien, los Libres 2 estuvieron protagonizados por varios accidentes.

En primer lugar, Lance Stroll provocó una bandera roja por un fuerte choque en la curva 3, pero no sería la única de la jornada, ya que Alex Albon también se accidentó en la curva 1. A ello hay que sumarle un toque de George Russell y Oscar Piastri en los pits, un abandono de Isack Hadjar y un trompo de Lewis Hamilton.

