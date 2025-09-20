Finalizaron las Prácticas Libres en el Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de la Fórmula 1. Tras un primer día protagonizado por banderas amarillas, la FP3 no fue la excepción en la primera sesión del sábado y McLaren volvió a demostrar por qué es el mejor equipo de la temporada con Lando Norris a la cabeza.

El circuito callejero de Baku presenta una importante dificultad y alguien que puede dar fe de ello es Oscar Piastri. El líder del Mundial de Pilotos no la ha pasado del todo bien en lo que va del fin de semana y, aunque terminó tercero, volvió a sufrir en la FP3. El australiano sigue sin poder imponer condiciones y habrá que ver si logra dar en la tecla para la clasificación.

Por otro lado, el argentino Franco Colapinto le volvió a ganar a Pierre Gasly (15° vs. 19°) en la batalla interna de Alpine, mientras que Max Verstappen se logró meter entre los dos McLaren y quedó segundo, por lo que podemos esperar que el neerlandés vuelva a luchar por el triunfo.

Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de Azerbaiyán 2025:

Lando Norris (McLaren) – 1:41.223 Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Alexander Albon (Williams) Oliver Bearman (Haas) Liam Lawson (Racing Bulls) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Carlos Sainz (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine) Yuki Tsunoda (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin)

¿A qué hora es la qualy en Baku 2025?

México/Costa Rica/Belice 06:00 hs Panamá/Colombia/Perú/Ecuador 07:00 hs Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana 08:00 hs Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile 09:00 hs España 14:00 hs

