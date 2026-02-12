Resultado del Día 2 de los Test de Pretemporada de la Fórmula 1 2026 en Bahréin

Finalizó el segundo día del test de pretemporada en el Circuito Internacional de Bahréin. 15 de los 22 pilotos salieron a la pista este jueves 12 de febrero y Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo con su SF-26.

Al monegasco lo siguió el vigente campeón Lando Norris -quien había marcado el mejor tiempo en la sesión del miércoles- y el podio lo completó Oliver Bearman, de Haas. No obstante, es importante mencionar que este jueves brillaron por su ausencia figuras como Max Verstappen, Lewis Hamilton u Oscar Piastri.

Resultado el Día 2 en Bahréin

Charles Leclerc (Ferrari) | 1:34.273 Lando Norris (McLaren) Oliver Bearman (Haas) George Russell (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Audi) Pierre Gasly (Alpine) Valtteri Bottas (Cadillac) Alexander Albon (Williams) Nico Hülkenberg (Audi) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Carlos Sainz (Williams) Liam Lawson (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Sergio Pérez (Cadillac)

Charles Leclerc fue el mejor del jueves (GETTY IMAGES)

¿Cómo siguen los test de pretemporada en Bahréin?

Este viernes 13 de febrero será el tercer y último día de la segunda tanda de los test en Bahreín, pero en ese mismo circuito habrá una tercera tanda del 18 al 20 de febrero. Tras eso, la próxima aparición de los pilotos será en el Gran Premio de Australia.