Cristiano Ronaldo lanza un fuerte recado a Lionel Messi y enciende la polémica mundial

El astro portugués desató la polémica con una frase contra el futbolista argentino que volvió a abrir el debate en redes sociales.

Por Ramiro Canessa

Cristiano Ronaldo apuntó contra Lionel Messi.
© Getty ImagesCristiano Ronaldo apuntó contra Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo siempre se ha destacado por su carácter fuerte, tanto dentro como fuera de la cancha. El portugués busca superarse día a día y mantenerse al máximo nivel a pesar de que ya está en la etapa final de su carrera, demostrando su ambición constante.

A lo largo de los años, la comparación entre él y Lionel Messi ha sido un debate en el futbol mundial. Ambos construyeron una rivalidad histórica difícil de igualar, y aunque hoy estén en etapas diferentes de sus carreras, siguen generando noticias con su desempeño en el campo, incluso con 38 y 40 años respectivamente.

CR7 nunca ha ocultado su opinión sobre quién es el mejor, y recientemente volvió a lanzar un mensaje directo al astro argentino que desató polémica en redes sociales.

“¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo. No quiero ser humilde…”, declaró Cristiano en una conversación con Piers Morgan, dejando en claro que para él, Messi no ha sido ni será superior, pese a la opinión que tienen muchos fanáticos del futbol.

Cristiano ya había dicho que era el mejor

El portugués ha reafirmado en varias ocasiones que se considera el mejor de la historia del futbol. En una entrevista con Edu Aguirre, afirmó: “Creo que soy el jugador más completo que ha existido. Es mi opinión. Una cosa es una preferencia, yo sé lo que soy. Hago de todo en el fútbol: juego bien de cabeza, ejecuto faltas, uso el pie izquierdo, soy rápido, fuerte y salto alto”.

Y agregó: “A algunos les gusta más Messi, Pelé o Maradona. Yo entiendo eso y lo respeto, pero decir que Cristiano Ronaldo no es completo, es mentira. Soy el más completo”.

En síntesis

  • Cristiano Ronaldo declaró a Piers Morgan: “No estoy de acuerdo” en que Messi sea mejor.
  • El jugador portugués de 40 años Cristiano Ronaldo reafirma ser el más completo.
  • Ronaldo menciona sus habilidades: juega bien de cabeza, ejecuta faltas, usa el pie izquierdo, es rápido y fuerte.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
