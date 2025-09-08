Cristiano Ronaldo es sinónimo de goleador. El astro portugués posee una gran cantidad de récords, pero a sus 40 años está muy cerca de conseguir una nueva marca histórica para seguir agigantando su legado. Puntualmente, CR7 está a un solo tanto de igualar un récord goleador que ostenta un futbolista guatemalteco: Carlos Ruiz.

‘El Pescadito’ es el máximo anotador en la historia de las Eliminatorias de la Copa del Mundo con sus 39 goles en CONCACAF entre 2000 y 2016. Sin embargo, su récord podría ser pulverizado luego de nueve años si Cristiano Ronaldo marca uno o más tantos este martes en la visita de Portugal a Hungría por el Grupo F.

Lionel Messi, por su parte, quedó tercero con 36 festejos luego de su doblete ante Venezuela. La Selección Argentina todavía debe jugar la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas contra Ecuador, pero el la figura del Inter Miami no viajó para disputar este encuentro y se queda sin chances de pelear por la marca.

¿A qué hora juega Cristiano Ronaldo vs. Hungría?

La Selección de Portugal de Cristiano Ronaldo visitará al combinado de Hungría desde las 12:45 hs del centro de México por la segunda jornada del Grupo F de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. El duelo se disputará en el Puskás Aréna, estadio nacional ubicado en la ciudad de Budapest.

Cristiano Ronaldo celebra uno de sus goles contra Armenia (Foto: @Cristiano)

¿Quién fue Carlos ‘El Pescadito’ Ruiz?

Carlos Ruiz es un exfutbolista guatemalteco de 45 años. Es considerado uno de los mejores jugadores de la historia de su país. Delantero goleador, se destacó por su olfato dentro del área y su capacidad para aparecer en momentos clave. Además, tuvo una exitosa carrera en la MLS, especialmente con Los Angeles Galaxy, donde fue campeón y ganó el premio al Jugador Más Valioso en 2002.

Como fue mencionado anteriormente, con la selección de Guatemala es una leyenda: es el máximo goleador histórico y fue clave en múltiples eliminatorias mundialistas. Ruiz es recordado por su liderazgo, carisma y por haber puesto el fútbol guatemalteco en el mapa internacional hasta su retiro el 6 de septiembre de 2016.