Luego de una gran cantidad de especulaciones y trascendidos, Ousmane Dembélé se impuso ante Lamine Yamal para conquistar el Balón de Oro 2025. Este lunes, en el Théâtre du Châtelet de París, el delantero de PSG fue considerado como el mejor jugador del mundo durante la pasada temporada por la revista France Football dejando en segundo lugar a la joven joya de Barcelona.

Una vez concluida la ceremonia, ambos futbolistas se cruzaron dentro del recinto parisino. Allí, el español de 18 años tuvo un gesto por demás destacable, ya que saludó y abrazó a su colega francés (28) tal como se pudo apreciar en imágenes que se difundieron en redes sociales.

Vale destacar que los criterios que se toman en cuenta a la hora de decidir al ganador del Balón de Oro son: actuaciones individuales y carácter decisivo, títulos obtenidos y juego limpio. En ese sentido, la Champions League 2024-25 que ganó el galo con PSG pareció inclinar la balanza ante un Yamal que se quedó en semifinales con Barcelona.

Más allá de esto, Lamine Yamal no se fue con las manos vacías de la capital francesa ya que resultó ganador del trofeo Kopa, el cual premia al mejor jugador del mundo por debajo de los 21 años. Este fue el segundo año consecutivo en el cual el español se hizo con el galardón que cuenta con la votación de ex ganadores del Balón de Oro.

En esta nominación, cabe aclarar, compitió con otras jóvenes figuras tales como Desiré Doué y Joao Neves (PSG), su compañero de equipo Pau Cubarsí y Estevao (Chelsea).

¿Qué sigue para Lamine Yamal tras perder el Balón de Oro contra Ousmane Dembélé?

Luego de perder el Balón de Oro 2025 a mano de Ousmane Dembélé, Lamine Yamal deberá mentalizarse en recuperarse de su lesión para frontar los próximos desafíos de Barcelona. Al respecto, vale mencionar que el extremo derecho se perdió los últimos tres partidos de su equipo por una molestia en el pubis sufrida durante la disputa de la fecha FIFA de septiembre con la selección española.

Por eso, aún se desconoce si estará disponible para enfrentar a Real Oviedo en Asturias este jueves 25 de septiembre por la sexta fecha de LaLiga 2025-26. En caso de no participar, su siguiente chance de volver a los campos de juego será cuando el equipo de Hansio Flick reciba a Real Sociedad el domingo 28.