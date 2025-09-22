Es tendencia:
El motivo por el que Lamine Yamal perdió el Balón de Oro 2025 con Ousmane Dembélé

La joya de Barcelona se perfilaba como favorito para conseguir el premio, pero terminó siendo superado por el atacante francés.

Por Leandro Barraza

Lamine Yamal quedó segundo en el Balón de Oro 2025
© GETTY IMAGESLamine Yamal quedó segundo en el Balón de Oro 2025

La edición 69° del Balón de Oro se entregó este 22 septiembre y el flamante ganador fue Ousmane Dembélé. El delantero del PSG era uno de los dos candidatos a llevarse este premio, pero el resultado generó controversia y opiniones diversas entre los aficionados. Y es que Lamine Yamal también parecía haber hecho méritos para conseguirlo.

Aunque el español no se quedó con la UEFA Champions League, lo cierto es que fue el futbolista más determinante de la temporada a nivel individual. Por eso, muchos se mostraron en contra del triunfo de Ousmane en las votaciones, pero la realidad es que a la estrella del Paris Saint-Germain no le faltaron argumentos.

En una temporada sin Mundial ni torneos continentales como Eurocopa o Copa América, la Orejona pesa más que cualquier otro título. En este contexto, Dembélé sacó mucha ventaja, ya que no solo ganó la Liga de Campeones, sino que además fue el goleador y mejor jugador de la edición. Esto, sumado a que consiguió el triplete con PSG, lo colocaron como el favorito y justo ganador.

De hecho, Luis Enrique ya había postulado a Ousmane como el ganador del premio luego de la final de la UEFA Champions League: “Le daría el Balón de Oro por cómo ha defendido a Dembélé. Eso es liderar a un equipo. Se merece el Balón de Oro sin ninguna duda. No solo por los títulos ni por los goles. Sobre todo por cómo ha defendido hoy”.

¿Cuáles son los criterios de France Football para la entrega del Balón de Oro 2025?

  • Actuaciones individuales y carácter decisivo: Se valora el rendimiento del jugador durante la temporada (goles, asistencias, actuaciones en partidos importantes, influencia directa en resultados).
  • Títulos obtenidos: Aunque se trata de un galardón individual, los logros colectivos juegan un rol clave en la votación.
  • Fair Play: En tercer orden, se toma en cuenta la conducta tanto adentro como afuera del campo del futbolista nominado.
Con Ousmane Dembélé: los últimos cinco ganadores del Balón de Oro

  • 2025: Ousmane Dembélé
  • 2024: Rodri
  • 2023: Lionel Messi
  • 2022: Karim Benzema
  • 2021: Lionel Messi
