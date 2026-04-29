Desde las 12:00 hs de la CDMX, Al-Nassr y Al-Ahli protagonizarán uno de los partidos más importantes de la temporada en la Saudi Pro League 2025-26. El equipo de Cristiano Ronaldo llega como líder del campeonato y sabe que una victoria puede acercarlo muchísimo al gran objetivo del año: conquistar el título.
El conjunto dirigido por Jorge Jesús domina actualmente la tabla de posiciones y depende de sí mismo para mantenerse en la cima. Sin embargo, todavía quedan varias jornadas por disputarse y cualquier tropiezo podría darle vida nuevamente a sus perseguidores en la recta final del torneo.
Por su parte, Al-Ahli afronta este encuentro como una verdadera final. El equipo marcha en la tercera posición y necesita sumar de a tres para volver a meterse de lleno en la pelea por el campeonato. Una derrota, en cambio, podría dejarlo prácticamente sin chances de pelear por el título.
Alineación de Al-Nassr
- Bento
- Simakan
- Al Amri
- Iñigo Martínez
- Boushal
- Brozović
- Khaibari
- Sadio Mané
- Joao Félix
- Cristiano Ronaldo
- Kingsley Coman
Alineación del Al-Ahli
- Édouard Mendy (Portero/Capitán)
- Ali Majrashi
- Merih Demiral
- Roger Ibañez
- Zakaria Hawsawi
- Valentin Atangana
- Franck Kessié
- Ziyad Al-Johani
- Riyad Mahrez
- Wenderson Galeno
- Ivan Toney
Dónde ver EN VIVO a Cristiano Ronaldo en Al-Nassr vs. Al-Ahli por la Saudi Pro League 2025-26: canales de TV y streaming
En sintesis
- Al-Nassr y Al-Ahli juegan hoy por la Saudi Pro League desde las 12:00 hs.
- El equipo de Cristiano Ronaldo lidera actualmente la tabla de posiciones del campeonato árabe.
- El conjunto Al-Ahli ocupa la tercera posición y busca recortar distancia con el líder.