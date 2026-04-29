Desde las 12:00 hs de la CDMX, Al-Nassr y Al-Ahli protagonizarán uno de los partidos más importantes de la temporada en la Saudi Pro League 2025-26. El equipo de Cristiano Ronaldo llega como líder del campeonato y sabe que una victoria puede acercarlo muchísimo al gran objetivo del año: conquistar el título.

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El conjunto dirigido por Jorge Jesús domina actualmente la tabla de posiciones y depende de sí mismo para mantenerse en la cima. Sin embargo, todavía quedan varias jornadas por disputarse y cualquier tropiezo podría darle vida nuevamente a sus perseguidores en la recta final del torneo.

Por su parte, Al-Ahli afronta este encuentro como una verdadera final. El equipo marcha en la tercera posición y necesita sumar de a tres para volver a meterse de lleno en la pelea por el campeonato. Una derrota, en cambio, podría dejarlo prácticamente sin chances de pelear por el título.

Alineación de Al-Nassr

Bento

Simakan

Al Amri

Iñigo Martínez

Boushal

Brozović

Khaibari

Sadio Mané

Joao Félix

Cristiano Ronaldo

Kingsley Coman

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Alineación del Al-Ahli

Édouard Mendy (Portero/Capitán)

Ali Majrashi

Merih Demiral

Roger Ibañez

Zakaria Hawsawi

Valentin Atangana

Franck Kessié

Ziyad Al-Johani

Riyad Mahrez

Wenderson Galeno

Ivan Toney

En sintesis