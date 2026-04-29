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¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones confirmadas de Al-Nassr vs. Al-Ahli Saudi por la Saudi Pro League 2025-26

El equipo de Cristiano Ronaldo quiere dar otro paso importante de cara al título en el futbol de Arabia Saudita.

Al-Nassr recibe a Al-Ahli por la Saudi Pro League.
© Getty ImagesAl-Nassr recibe a Al-Ahli por la Saudi Pro League.

Desde las 12:00 hs de la CDMX, Al-Nassr y Al-Ahli protagonizarán uno de los partidos más importantes de la temporada en la Saudi Pro League 2025-26. El equipo de Cristiano Ronaldo llega como líder del campeonato y sabe que una victoria puede acercarlo muchísimo al gran objetivo del año: conquistar el título.

El conjunto dirigido por Jorge Jesús domina actualmente la tabla de posiciones y depende de sí mismo para mantenerse en la cima. Sin embargo, todavía quedan varias jornadas por disputarse y cualquier tropiezo podría darle vida nuevamente a sus perseguidores en la recta final del torneo.

Por su parte, Al-Ahli afronta este encuentro como una verdadera final. El equipo marcha en la tercera posición y necesita sumar de a tres para volver a meterse de lleno en la pelea por el campeonato. Una derrota, en cambio, podría dejarlo prácticamente sin chances de pelear por el título.

Alineación de Al-Nassr

  • Bento
  • Simakan
  • Al Amri
  • Iñigo Martínez
  • Boushal
  • Brozović
  • Khaibari
  • Sadio Mané
  • Joao Félix
  • Cristiano Ronaldo
  • Kingsley Coman

Alineación del Al-Ahli

  • Édouard Mendy (Portero/Capitán)
  • Ali Majrashi
  • Merih Demiral
  • Roger Ibañez
  • Zakaria Hawsawi
  • Valentin Atangana
  • Franck Kessié
  • Ziyad Al-Johani
  • Riyad Mahrez
  • Wenderson Galeno
  • Ivan Toney
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En sintesis

  • Al-Nassr y Al-Ahli juegan hoy por la Saudi Pro League desde las 12:00 hs.
  • El equipo de Cristiano Ronaldo lidera actualmente la tabla de posiciones del campeonato árabe.
  • El conjunto Al-Ahli ocupa la tercera posición y busca recortar distancia con el líder.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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