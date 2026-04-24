¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Betis vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26

Este viernes 24 de abril comienza la Jornada 32 de LaLiga y el partido que abre la fecha es el que tiene como protagonistas a Betis y Real Madrid. El encuentro se disputa en el Estadio Benito Villamarín a partir de las 13:00hs (CDMX).

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Por el lado del local, el Betis está 5° en la tabla y lucha por clasificar a la próxima edición de la Champions League. El equipo de Manuel Pellegrini por ahora lo está logrando con 49 puntos y lleva 5 unidades al Getafe, el equipo que tiene por detrás en la clasificación.

Con respecto a la visita, Real Madrid todavía tiene la esperanza de poder ganar el título de LaLiga. Sin embargo, el club merengue está a 9 unidades del Barcelona a falta de seis jornadas y necesita ganar todos los partidos y que el conjunto culé pierda puntos para mantener la ilusión.

La alineación de Betis

Álvaro Valles

Héctor Bellerín

Marc Bartra

Natan

Ricardo Rodríguez

Pablo Fornals

Sofyan Amrabat

Álvaro Fidalgo

Antony

Abde Ezzalzouli

Cédric Bakambu

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La alineación de Real Madrid