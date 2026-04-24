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¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Betis vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26

Betis y Real Madrid se enfrentan este viernes por LaLiga. Los titulares de ambos equipos.

Betis y Real Madrid se enfrentan por LaLiga
© Getty ImagesBetis y Real Madrid se enfrentan por LaLiga

Este viernes 24 de abril comienza la Jornada 32 de LaLiga y el partido que abre la fecha es el que tiene como protagonistas a Betis y Real Madrid. El encuentro se disputa en el Estadio Benito Villamarín a partir de las 13:00hs (CDMX).

Por el lado del local, el Betis está 5° en la tabla y lucha por clasificar a la próxima edición de la Champions League. El equipo de Manuel Pellegrini por ahora lo está logrando con 49 puntos y lleva 5 unidades al Getafe, el equipo que tiene por detrás en la clasificación.

Con respecto a la visita, Real Madrid todavía tiene la esperanza de poder ganar el título de LaLiga. Sin embargo, el club merengue está a 9 unidades del Barcelona a falta de seis jornadas y necesita ganar todos los partidos y que el conjunto culé pierda puntos para mantener la ilusión.

La alineación de Betis

  • Álvaro Valles
  • Héctor Bellerín
  • Marc Bartra
  • Natan
  • Ricardo Rodríguez
  • Pablo Fornals
  • Sofyan Amrabat
  • Álvaro Fidalgo
  • Antony
  • Abde Ezzalzouli
  • Cédric Bakambu

La alineación de Real Madrid

  • Andriy Lunin
  • Trent Alexander-Arnold
  • Antonio Rüdiger
  • Dean Huijsen
  • Ferland Mendy
  • Federico Valverde
  • Thiago Pitarch
  • Jude Bellingham
  • Brahim Díaz
  • Vinícius Jr
  • Kylian Mbappé
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Dónde ver EN VIVO Betis vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26: canales de TV y streaming online

Patricio Hechem
Patricio Hechem
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