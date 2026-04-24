¿Juega Kylian Mbappé? Las alineaciones de Betis vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26

Este viernes 24 de abril comienza la Jornada 32 de LaLiga y el partido que abre la fecha es el que tiene como protagonistas a Betis y Real Madrid. El encuentro se disputa en el Estadio Benito Villamarín a partir de las 13:00hs (CDMX).
Por el lado del local, el Betis está 5° en la tabla y lucha por clasificar a la próxima edición de la Champions League. El equipo de Manuel Pellegrini por ahora lo está logrando con 49 puntos y lleva 5 unidades al Getafe, el equipo que tiene por detrás en la clasificación.
Con respecto a la visita, Real Madrid todavía tiene la esperanza de poder ganar el título de LaLiga. Sin embargo, el club merengue está a 9 unidades del Barcelona a falta de seis jornadas y necesita ganar todos los partidos y que el conjunto culé pierda puntos para mantener la ilusión.
La alineación de Betis
- Álvaro Valles
- Héctor Bellerín
- Marc Bartra
- Natan
- Ricardo Rodríguez
- Pablo Fornals
- Sofyan Amrabat
- Álvaro Fidalgo
- Antony
- Abde Ezzalzouli
- Cédric Bakambu
La alineación de Real Madrid
- Andriy Lunin
- Trent Alexander-Arnold
- Antonio Rüdiger
- Dean Huijsen
- Ferland Mendy
- Federico Valverde
- Thiago Pitarch
- Jude Bellingham
- Brahim Díaz
- Vinícius Jr
- Kylian Mbappé