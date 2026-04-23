Por la Jornada 32 de LaLiga 2025-26, Betis y Real Madrid se enfrentan este viernes 24 de abril desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio La Cartuja de la ciudad de Sevilla. Con objetivos particulares, ambos conjuntos van por la victoria.
Del lado del equipo a cargo de Manuel Pellegrini, viene de una buena victoria de visitante por 3-2 ante Girona por la jornada anterior y se ilusiona con volver a jugar en un torneo internacional. Con 49 unidades, el equipo marcha 5° y se estaría clasificando a la próxima edición de la UEFA Champions League.
Los hombres dirigidos por Álvaro Arbeloa arriban luego de vencer por 2-1 en condición de local al Alavés. Con 73 unidades, los Merengues son segundos por detrás del líder Barcelona, que tiene 82. A 9 puntos con 15 en juego, el cuadro de la capital está obligado a ganar todo lo que le queda para tener una mínima chance de ser campeón.
¿Cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el juego entre Betis vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?
- Transmisión en México: Sky Sports, izzi
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¿A qué hora juegan Betis vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?
- Horario de México: 13:00 horas
- Horario de Argentina: 16:00 horas
- Horario de Chile: 16:00 horas
- Horario de Colombia: 14:00 horas
- Horario de Ecuador: 14:00 horas
- Horario de Perú: 14:00 horas
- Horario de Uruguay: 16:00 horas
- Horario de España: 20:00 horas