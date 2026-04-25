¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Getafe vs. Barcelona por LaLiga 2025-26

Getafe y Barcelona se enfrentan este sábado 25 de abril por el partido correspondiente a la Jornada 32 de LaLiga. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Coliseum y comienza a las 08:15hs (CDMX).
Con respecto al local, el Getafe se ubica 6° en la tabla con 44 puntos y está a 6 unidades del Betis, el quinto posicionado y el último que clasifica a la próxima Champions League. El equipo de José Bordalás viene de ganarle por 1-0 a la Real Sociedad.
Con respecto a la visita, el Barcelona quedó aliviado luego del empate de este viernes de Real Madrid con Betis y cada vez es más probable que se quede con el título de LaLiga. Hansi Flick no podrá contar con Lamine Yamal y Raphinha, entre otras figuras.
La alineación de Getafe
- David Soria
- Juan Antonio Iglesias
- Sebastián Boselli
- Domingos Duarte
- Djene Dakonam
- Davinchi
- Mario Martín
- Veljko Birmančević
- Luis Milla
- Mauro Arambarri
- Martín Satriano
La alineación de Barcelona
- Joan García
- Jules Koundé
- Pau Cubarsí
- Gerard Martín
- Joao Cancelo
- Pedri
- Fermín López
- Gavi
- Dani Olmo
- Roony Bardghji
- Robert Lewandowski