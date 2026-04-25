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¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Getafe vs. Barcelona por LaLiga 2025-26

Getafe y Barcelona se enfrentan este sábado por LaLiga. Los titulares de ambos equipos.

Lamine Yamal no juega frente a Getafe
© Getty ImagesLamine Yamal no juega frente a Getafe

Getafe y Barcelona se enfrentan este sábado 25 de abril por el partido correspondiente a la Jornada 32 de LaLiga. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Coliseum y comienza a las 08:15hs (CDMX).

Con respecto al local, el Getafe se ubica 6° en la tabla con 44 puntos y está a 6 unidades del Betis, el quinto posicionado y el último que clasifica a la próxima Champions League. El equipo de José Bordalás viene de ganarle por 1-0 a la Real Sociedad.

Con respecto a la visita, el Barcelona quedó aliviado luego del empate de este viernes de Real Madrid con Betis y cada vez es más probable que se quede con el título de LaLiga. Hansi Flick no podrá contar con Lamine Yamal y Raphinha, entre otras figuras.

La alineación de Getafe

  • David Soria
  • Juan Antonio Iglesias
  • Sebastián Boselli
  • Domingos Duarte
  • Djene Dakonam
  • Davinchi
  • Mario Martín
  • Veljko Birmančević
  • Luis Milla
  • Mauro Arambarri
  • Martín Satriano

La alineación de Barcelona

  • Joan García
  • Jules Koundé
  • Pau Cubarsí
  • Gerard Martín
  • Joao Cancelo
  • Pedri
  • Fermín López
  • Gavi
  • Dani Olmo
  • Roony Bardghji
  • Robert Lewandowski
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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