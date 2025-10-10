¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Argentina vs. Venezuela por el amistoso internacional

Con la decisión de poner en marcha una nueva fecha FIFA pensando en la proximidad del próximo Mundial 2026 y darle la posibilidad a las selecciones de terminar de conformar sus respectivos planteles en la próxima cita, este viernes juegan Argentina y Venezuela. En Miami, la principal baja será la de Lionel Messi, por lo que a continuación te contamos todo lo que tienes que saber.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿América o Chivas? Hirving Lozano eligió en qué equipo jugaría en caso de regresar a la Liga MX

Para empezar, hay que decir que el ’10’ está descartado para enfrentar a la Vinotinto. La particularidad es que mañana sábado 11 de octubre, juega Inter Miami por la MLS y el principal objetivo del astro argentino es ayudar a su club a terminar de la mejor manera la temporada regular, para clasificar en una buena posición a los Playoffs.

En ese contexto, el entrenador del seleccionado, Lionel Scaloni, probará al doble 9 con Julián Álvarez y Lautaro Martínez ante la ausencia del capitán. De todas maneras, Argentina contará con todas sus figuras para disputar su primer encuentro luego de completar las Eliminatorias Sudamericanas que le permitieron obtener el pase a la próxima Copa del Mundo.

ver también ¿Quién es el árbitro de México vs. Argentina por los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 2025?

Por el lado de Venezuela, luego de la enorme desilusión que generó el hecho de quedar fuera de la cita mundialista del 2026, renunció Fernando Batista a su cargo de entrenador y el futuro es una incógnita. Por lo pronto, dentro del campo de juego estará lo mejor de lo que se tiene a disposición para intentar dar la sorpresa en encuentro que tiene un claro favorito como Argentina.

Publicidad

Publicidad

La alineación de Argentina para enfrentar a Venezuela

Emiliano Martínez

Nahuel Molina

Cristian Romero

Marcos Senesi

Nicolás González

Alexis Mac Allister

Leandro Paredes

Enzo Fernández

Nicolás Paz

Lautaro Martínez

Julián Álvarez

DT: Lionel Scaloni.

La alineación de Venezuela para enfrentar a Argentina