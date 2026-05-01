Como en la mayor parte del continente, este viernes 1 de mayo será feriado en México y por lo tanto día no laborable para gran parte de la población. Por ello, muchos aficionados futboleros prenderán la TV para sintonizar algún partido de la agenda del día. Aunque cuando lo hagan, se llevarán una sorpresa importante con la programación.
Desafortunadamente para los fanáticos del deporte, la jornada de hoy no llega con demasiadas propuestas. Las definiciones de varios torneos se disputarán mañana y pasado, lo cual hace menos interesante lo que depara este viernes. No obstante, aún así, aparecen algunas alternativas para seguir por televisión en suelo mexicano.
Entre lo más destacado del día para ver, surgen alternativas de encuentros de la Premier League, Liga Española y Serie A, que abrirán sus fechas de este fin de semana. Además, el Zaragoza de Esteban Andrada vuelve a jugar pero sin el portero suspendido, y se espera un clima caliente en la definición del torneo de Segunda División.
Los partidos de HOY viernes 1 de mayo que se podrán seguir en México:
Premier League:
- Leeds vs. Burnley: 13.00 horas por TNT y HBO MAX.
Serie A:
- Pisa vs. Lecce: 12.45 horas por Disney+ Premium.
Liga Española:
- Girona vs. Mallorca: 13.00 horas por SKY Sports.
Segunda División Española:
- Andorra vs. Albacete: 08.15 horas por SKY Sports.
- La Coruña vs. Leganés: 10.30 horas por SKY Sports.
- Zaragoza vs. Granada: 13.00 horas por SKY Sports.
Superliga Turca:
- Gaziantep vs. Besiktas: 11.00 horas por Disney+ Premium.
Liga Colombiana:
- Once Caldas vs. Atlético Nacional: 17.00 horas por RCN Nuestra Tele.
Sudamericano Femenino Sub-17:
- Ecuador vs. Uruguay: 14.00 horas por CONMEBOL (YouTube).
- Perú vs. Brasil: 17.00 horas por CONMEBOL (YouTube).