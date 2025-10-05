¿Juega Santiago Giménez? Las alineaciones de Juventus vs. Milan por la Jornada 6 de la Serie A 2025-26

El comienzo de la Serie A está siendo muy peleado hasta el momento y todavía no ha quedado en claro cuáles son los equipos que tendrán más chances de quedarse con el campeonato. La lucha por los primeros puestos promete emoción jornada a jornada y cada encuentro es clave.
Después de una temporada para el olvido en la que se quedaron fuera de toda competencia europea, el Milan quería volver a pelear en lo más alto de Italia y eligieron a Massimiliano Allegri para que se haga cargo del proyecto. Los Rossoneri buscarán estabilidad y resultados consistentes para recuperar su lugar en la élite italiana.
El equipo comenzó el torneo con un duro golpe tras caer por 2-1 ante Cremonese, pero luego consiguió cuatro victorias al hilo que lo dejaron en los primeros puestos del torneo. Este impulso es clave para encarar los partidos más difíciles y seguir sumando puntos que los acerquen a la cima.
Este domingo a las 12:45 horas de la CDMX, el conjunto de Allegri jugará un partido durísimo ante Juventus por la jornada 6 del certamen, en busca de quedar como uno de los líderes del torneo. La expectativa es alta y ambos equipos saben que se enfrentarán a un rival directo.
La Vecchia Signora también necesita del triunfo, ya que ganando no le perdería pisada a los equipos mejor posicionados de la tabla de posiciones y quieren aprovechar la localía para quedarse con los tres puntos.
Alineación de Juventus
- Michele Di Gregorio
- Pierre Kalulu
- Gleison Bremer
- Federico Gatti
- Weston McKennie
- Manuel Locatelli
- Khéphren Thuram
- Lloyd Kelly
- Teun Koopmeiners
- Dusan Vlahovic
- Kenan Yildiz
Alineación de Milan
- Filippo Terracciano
- Matteo Gabbia
- Fikayo Tomori
- Strahinja Pavlovic
- Pervis Estupiñán
- Youssouf Fofana
- Luka Modric
- Adrien Rabiot
- Alexis Saelemaekers
- Christian Pulisic
- Santiago Giménez