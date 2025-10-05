Es tendencia:
¿Juega Santiago Giménez? Las alineaciones de Juventus vs. Milan por la Jornada 6 de la Serie A 2025-26

El Milan de Santiago Giménez visita a la Juventus en búsqueda de tres puntos vitales que lo pueden dejar como líder de la Serie A.

Por Ramiro Canessa

© Getty ImagesJuventus vs. Milan por la Serie A 2025-2026.

El comienzo de la Serie A está siendo muy peleado hasta el momento y todavía no ha quedado en claro cuáles son los equipos que tendrán más chances de quedarse con el campeonato. La lucha por los primeros puestos promete emoción jornada a jornada y cada encuentro es clave.

Después de una temporada para el olvido en la que se quedaron fuera de toda competencia europea, el Milan quería volver a pelear en lo más alto de Italia y eligieron a Massimiliano Allegri para que se haga cargo del proyecto. Los Rossoneri buscarán estabilidad y resultados consistentes para recuperar su lugar en la élite italiana.

El equipo comenzó el torneo con un duro golpe tras caer por 2-1 ante Cremonese, pero luego consiguió cuatro victorias al hilo que lo dejaron en los primeros puestos del torneo. Este impulso es clave para encarar los partidos más difíciles y seguir sumando puntos que los acerquen a la cima.

Este domingo a las 12:45 horas de la CDMX, el conjunto de Allegri jugará un partido durísimo ante Juventus por la jornada 6 del certamen, en busca de quedar como uno de los líderes del torneo. La expectativa es alta y ambos equipos saben que se enfrentarán a un rival directo.

La Vecchia Signora también necesita del triunfo, ya que ganando no le perdería pisada a los equipos mejor posicionados de la tabla de posiciones y quieren aprovechar la localía para quedarse con los tres puntos.

Alineación de Juventus

  • Michele Di Gregorio
  • Pierre Kalulu
  • Gleison Bremer
  • Federico Gatti
  • Weston McKennie
  • Manuel Locatelli
  • Khéphren Thuram
  • Lloyd Kelly
  • Teun Koopmeiners
  • Dusan Vlahovic
  • Kenan Yildiz

Alineación de Milan

  • Filippo Terracciano
  • Matteo Gabbia
  • Fikayo Tomori
  • Strahinja Pavlovic
  • Pervis Estupiñán
  • Youssouf Fofana
  • Luka Modric
  • Adrien Rabiot
  • Alexis Saelemaekers
  • Christian Pulisic
  • Santiago Giménez
