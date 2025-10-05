¿Juega Santiago Giménez? Las alineaciones de Juventus vs. Milan por la Jornada 6 de la Serie A 2025-26

El comienzo de la Serie A está siendo muy peleado hasta el momento y todavía no ha quedado en claro cuáles son los equipos que tendrán más chances de quedarse con el campeonato. La lucha por los primeros puestos promete emoción jornada a jornada y cada encuentro es clave.

Después de una temporada para el olvido en la que se quedaron fuera de toda competencia europea, el Milan quería volver a pelear en lo más alto de Italia y eligieron a Massimiliano Allegri para que se haga cargo del proyecto. Los Rossoneri buscarán estabilidad y resultados consistentes para recuperar su lugar en la élite italiana.

El equipo comenzó el torneo con un duro golpe tras caer por 2-1 ante Cremonese, pero luego consiguió cuatro victorias al hilo que lo dejaron en los primeros puestos del torneo. Este impulso es clave para encarar los partidos más difíciles y seguir sumando puntos que los acerquen a la cima.

Este domingo a las 12:45 horas de la CDMX, el conjunto de Allegri jugará un partido durísimo ante Juventus por la jornada 6 del certamen, en busca de quedar como uno de los líderes del torneo. La expectativa es alta y ambos equipos saben que se enfrentarán a un rival directo.

La Vecchia Signora también necesita del triunfo, ya que ganando no le perdería pisada a los equipos mejor posicionados de la tabla de posiciones y quieren aprovechar la localía para quedarse con los tres puntos.

Alineación de Juventus

Michele Di Gregorio

Pierre Kalulu

Gleison Bremer

Federico Gatti

Weston McKennie

Manuel Locatelli

Khéphren Thuram

Lloyd Kelly

Teun Koopmeiners

Dusan Vlahovic

Kenan Yildiz

Alineación de Milan

Filippo Terracciano

Matteo Gabbia

Fikayo Tomori

Strahinja Pavlovic

Pervis Estupiñán

Youssouf Fofana

Luka Modric

Adrien Rabiot

Alexis Saelemaekers

Christian Pulisic

Santiago Giménez

