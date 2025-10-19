¿Juega Santiago Giménez? Las alineaciones de Milan vs. Fiorentina por la Jornada 7 de la Serie A 2025-26

El Milan de Santiago Giménez venía de una temporada para el olvido en donde las cosas salieron todas mal y eso los dejó fuera de toda competición europea, lo que agigantó aún más la crisis de uno de los equipos más importantes del Viejo Continente.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras la anotación de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr, así quedó la carrera por los 1000 goles con Lionel Messi

Sin embargo, la directiva decidió hacer un cambio rotundo, limpiando a varios futbolistas, trayendo algunos refuerzos y apostando por un gran entrenador como Massimiliano Allegri. Y hasta el momento ha funcionado porque el equipo italiano está mucho mejor con respecto a la temporada anterior y hoy tienen una posibilidad enorme de ser los únicos líderes de la Serie A.

Desde las 12:45 hs de la CDMX, los Rossoneri reciben a Fiorentina por la séptima jornada del torneo y, en caso de conseguir el triunfo, podrían subirse a la cima tras las derrotas de Napoli y Roma. El partido se jugará en el emblemático San Siro, escenario que siempre representa un plus para los locales y una presión adicional para los visitantes.

En frente tendrán a uno de los peores equipos del torneo ya que la Viola está en zona de descenso con tan solo tres puntos sobre 18 disputados hasta el momento. La Fiorentina está necesitada de la victoria para tratar de salir de la zona baja y se espera que salga con todo en busca de los tres puntos, aunque enfrente tendrá a un Milan sólido y con hambre de liderato.

Publicidad

Publicidad

ver también La espectacular jugada de Luis Díaz en el segundo gol del Bayern Múnich en la victoria ante Borussia Dortmund

Alineación del Milan para jugar ante Fiorentina

Mike Maignan

Strahinja Pavlovic

Matteo Gabbia

Fikayo Tomori

Davide Bartesaghi

Adrien Rabiot

Luka Modric

Youssouf Fofana

Alexis Saelemaekers

Christian Pulisic

Santiago Giménez

Alineación de Fiorentina para visitar a Milan