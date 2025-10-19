¿Juega Santiago Giménez? Las alineaciones de Milan vs. Fiorentina por la Jornada 7 de la Serie A 2025-26

El Milan de Santiago Giménez venía de una temporada para el olvido en donde las cosas salieron todas mal y eso los dejó fuera de toda competición europea, lo que agigantó aún más la crisis de uno de los equipos más importantes del Viejo Continente.
Sin embargo, la directiva decidió hacer un cambio rotundo, limpiando a varios futbolistas, trayendo algunos refuerzos y apostando por un gran entrenador como Massimiliano Allegri. Y hasta el momento ha funcionado porque el equipo italiano está mucho mejor con respecto a la temporada anterior y hoy tienen una posibilidad enorme de ser los únicos líderes de la Serie A.
Desde las 12:45 hs de la CDMX, los Rossoneri reciben a Fiorentina por la séptima jornada del torneo y, en caso de conseguir el triunfo, podrían subirse a la cima tras las derrotas de Napoli y Roma. El partido se jugará en el emblemático San Siro, escenario que siempre representa un plus para los locales y una presión adicional para los visitantes.
En frente tendrán a uno de los peores equipos del torneo ya que la Viola está en zona de descenso con tan solo tres puntos sobre 18 disputados hasta el momento. La Fiorentina está necesitada de la victoria para tratar de salir de la zona baja y se espera que salga con todo en busca de los tres puntos, aunque enfrente tendrá a un Milan sólido y con hambre de liderato.
Alineación del Milan para jugar ante Fiorentina
- Mike Maignan
- Strahinja Pavlovic
- Matteo Gabbia
- Fikayo Tomori
- Davide Bartesaghi
- Adrien Rabiot
- Luka Modric
- Youssouf Fofana
- Alexis Saelemaekers
- Christian Pulisic
- Santiago Giménez
Alineación de Fiorentina para visitar a Milan
- David De Gea
- Luca Ranieri
- Pablo Marí
- Marin Pongracic
- Robin Gosens
- Rolando Mandrágora
- Hans Nicolussi
- Dodo
- Albert Godmundsson
- Jacopo Fazzini
- Moise Kean