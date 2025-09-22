Lamine Yamal sufrió un revés este lunes al perder el Balón de Oro 2025 a manos de Ousmane Dembélé en el Théâtre du Châtelet de París. Pese a llegar para muchos como el favorito a hacerse con el premio, finalmente fue el delantero de PSG quien se quedó con el reconocimiento al mejor jugador del mundo que entrega anualmente la revista France Football.

Uno de los que habló tras la ceremonia fue Mounir Nasraoui, padre de la joven joya española de Barcelona. En primer lugar, soltó un mensaje de aliento al encontrarse con algunos medios de comunicación en las afueras del recinto parisino. “Un saludo para España, el próximo año es nuestro”, afirmó.

Sin embargo, minutos después lanzó una dura acusación en entrevista con el programa El Chiringuito. Al respecto, aseguró que su hijo era merecedor de hacerse con el galardón y calificó la victoria de Ousmane Dembélé como un “daño moral”.

“Creo que este es el mayor… no robo, no lo diré, pero sí el mayor daño que se le ha hecho a un ser humano. Creo que Lamine es el mejor jugador del mundo por amplio margen, pero no porque sea mi hijo. Tenemos que decir que aquí ha pasado algo muy raro”, manifestó Mounir Nasraoui.

El mensaje de Nicki Nicole, novia de Lamine Yamal

Otra de las personas cercanas al jugador de 18 años que se expresó tras la ceremonia del Balón de Oro fue Nicki Nicole, cantante argentina y novia de Lamine Yamal. La artista sudamericana se limitó a publicar una foto junto a su pareja en su cuenta personal de Instagram junto a un mensaje que decía: “Mi estrella. Te amo”.

La historia de Nicki Nicole tras la derrota de Lamine Yamal en el Balón de Oro 2025. (Instagram)

Lamine Yamal no se quedó con las manos vacías

Lamine Yamal no se fue de París con las manos vacías. El extremo derecho se quedó por segundo año consecutivo con el trofeo Kopa, el cual reconoce al mejor jugador de menos de 21 años y cuenta con la votación de ex ganadores del Balón de Oro. Para conquistar este galardón se impuso a talentos tales como Desiré Doué y Joao Neves, ambos de PSG, su compañero Pau Cubarsí y Estevao (Chelsea), entre otros.