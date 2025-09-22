Es tendencia:
logotipo del encabezado
Balón de Oro

Padre de Lamine Yamal lanza acusación tras la derrota de su hijo en el Balón de Oro: “Fue un daño moral”

Mounir Nasraoui habló luego de la ceremonia que se llevó a cabo en París y se mostró molesto con el resultado. "Ha pasado algo raro", aseguró luego de la coronación de Ousmane Dembélé.

Por Juan Ignacio Barbieri

Lamine Yamal quedó segundo en la votación de France Football.
© Getty Images-capturaLamine Yamal quedó segundo en la votación de France Football.

Lamine Yamal sufrió un revés este lunes al perder el Balón de Oro 2025 a manos de Ousmane Dembélé en el Théâtre du Châtelet de París. Pese a llegar para muchos como el favorito a hacerse con el premio, finalmente fue el delantero de PSG quien se quedó con el reconocimiento al mejor jugador del mundo que entrega anualmente la revista France Football.

El gesto de Lamine Yamal con Ousmane Dembélé tras perder el Balón de Oro 2025

ver también

El gesto de Lamine Yamal con Ousmane Dembélé tras perder el Balón de Oro 2025

Uno de los que habló tras la ceremonia fue Mounir Nasraoui, padre de la joven joya española de Barcelona. En primer lugar, soltó un mensaje de aliento al encontrarse con algunos medios de comunicación en las afueras del recinto parisino. “Un saludo para España, el próximo año es nuestro”, afirmó.

Sin embargo, minutos después lanzó una dura acusación en entrevista con el programa El Chiringuito. Al respecto, aseguró que su hijo era merecedor de hacerse con el galardón y calificó la victoria de Ousmane Dembélé como un “daño moral”.

Publicidad

“Creo que este es el mayor… no robo, no lo diré, pero sí el mayor daño que se le ha hecho a un ser humano. Creo que Lamine es el mejor jugador del mundo por amplio margen, pero no porque sea mi hijo. Tenemos que decir que aquí ha pasado algo muy raro”, manifestó Mounir Nasraoui.

Tweet placeholder

El mensaje de Nicki Nicole, novia de Lamine Yamal

Otra de las personas cercanas al jugador de 18 años que se expresó tras la ceremonia del Balón de Oro fue Nicki Nicole, cantante argentina y novia de Lamine Yamal. La artista sudamericana se limitó a publicar una foto junto a su pareja en su cuenta personal de Instagram junto a un mensaje que decía: “Mi estrella. Te amo”.

Publicidad
La historia de Nicki Nicole tras la derrota de Lamine Yamal en el Balón de Oro 2025. (Instagram)

La historia de Nicki Nicole tras la derrota de Lamine Yamal en el Balón de Oro 2025. (Instagram)

Lamine Yamal no se quedó con las manos vacías

Lamine Yamal no se fue de París con las manos vacías. El extremo derecho se quedó por segundo año consecutivo con el trofeo Kopa, el cual reconoce al mejor jugador de menos de 21 años y cuenta con la votación de ex ganadores del Balón de Oro. Para conquistar este galardón se impuso a talentos tales como Desiré Doué y Joao Neves, ambos de PSG, su compañero Pau Cubarsí y Estevao (Chelsea), entre otros.

juan ignacio barbieri
Juan Ignacio Barbieri
Lee también
El gesto de Lamine Yamal con Ousmane Dembélé tras perder el Balón de Oro
Futbol Internacional

El gesto de Lamine Yamal con Ousmane Dembélé tras perder el Balón de Oro

Los mejores memes de la derrota de Lamine Yamal en manos de Ousmane Dembélé
Futbol Internacional

Los mejores memes de la derrota de Lamine Yamal en manos de Ousmane Dembélé

El motivo por el que Lamine Yamal perdió el Balón de Oro 2025
Futbol Internacional

El motivo por el que Lamine Yamal perdió el Balón de Oro 2025

Así celebraron los aficionados de PSG la victoria de Ousmane Dembélé en el Balón de Oro 2025
Futbol Internacional

Así celebraron los aficionados de PSG la victoria de Ousmane Dembélé en el Balón de Oro 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo