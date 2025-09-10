Mientras Cristiano Ronaldo tiene 39 goles en eliminatorias con Portugal, los que marcó Lionel Messi con Argentina

A sus 40 y 38 años, Cristiano Ronaldo y Lionel Andrés Messi siguen demostrando que están más vigentes que nunca y que todavía tienen algunos años para continuar en el futbol profesional. La experiencia y la calidad de ambos les permite seguir siendo determinantes con sus selecciones.

El portugués y el argentino tuvieron una fecha FIFA destacada con sus equipos, aunque con diferencias. Cristiano disputó los dos partidos de Portugal, mientras que Messi optó por disputar uno de los encuentros con Argentina y solo jugó el encuentro ante Venezuela.

Messi anotó un doblete el pasado jueves en el Estadio Monumental en lo que fue su último partido en Argentina antes de viajar a Estados Unidos. Luego, se decidió que no participe en el choque ante Ecuador para recuperarse y prepararse para lo que se viene.

Cristiano Ronaldo, por su parte, convirtió dos goles ante Armenia por las eliminatorias UEFA y este martes volvió a ser protagonista con otro tanto en la victoria 3-2 ante Hungría. Gracias a este gol, se convirtió en el máximo goleador de eliminatorias en la historia.

El portugués ahora suma 39 goles en 49 partidos disputados y alcanzó al guatemalteco Carlos Ruiz en la cima de este récord histórico. CR7 ya sabe lo que es romper récords importantes y ahora tiene el objetivo de llegar a los 1000 goles en su carrera.

¿Cuántos goles anotó Lionel Messi con Argentina en Eliminatorias?

Messi, por su parte, quedó muy cerca de Cristiano pero difícilmente podrá alcanzarlo o superarlo, ya que se espera que se retire de la Selección Argentina después del Mundial 2026. Hasta ahora, convirtió 36 goles en 72 partidos y sigue siendo un referente absoluto para su país.