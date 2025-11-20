No paran las malas noticias para Manuel Neuer tras criticar a Luis Díaz: Ahora, sufre este problema médico

Manuel Neuer se ha vuelto más conocido de lo que ya era para los aficionados latinoamericanos luego de que criticara a Luis Díaz en público. Desde aquel entonces, han sido más las malas que buenas noticias para el arquero de Bayern Múnich, y ahora se conoció el problema médico que sufre.

¡A los antecedentes! ‘Lucho’ Díaz fue expulsado antes del final del primer tiempo de la victoria 2-1 contra PSG por la cuarta fecha de la fase de la liga de la Champions League. A pesar de que el jugador colombiano hizo los dos goles del triunfo, Neuer lo criticó en público.

“Con diez jugadores no es fácil, y la segunda mitad fue una auténtica batalla (…) Fue difícil, porque estábamos en inferioridad, también en la línea más adelantada. Para los delanteros, incluido Harry Kane, no fue nada sencillo aguantar el balón ante tres rivales o forzar alguna falta”, fue la crítica de Manuel Neuer a Luis Díaz.

Luego de las palabras del arquero alemán que señalaron a ‘Lucho’ Díaz, Neuer no solo recibió una lección de Vincent Kompany, DT de Bayern Múnich, sobre cómo se respalda a un compañero a pesar de un error diciendo que no iba a decir nada sobre la falla de su portero titular porque es un juego colectivo; también se reveló un problema médico que no lo dejó entrenar con normalidad.

El problema médico que sufre Manuel Neuer en Bayern Múnich

“Manuel Neuer sufre de gastroenteritis desde el martes (18 de noviembre), pero se espera que regrese a los entrenamientos el viernes y esté en condiciones de jugar contra el Friburgo el sábado. Jonas Urbig sería su sustituto”, publicó la cuenta de X ‘FC Bayern Brasileiro’ con información del diario ‘Bild’.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Luego de marcar un gol en la victoria 3-0 de la Selección Colombia contra Australia, Luis Díaz volverá a saltar a la cancha cuando Bayern Múnich enfrente a SC Friburgo el sábado 22 de noviembre a las 9:30 A.M. (hora colombiana) por la fecha 11 de la Bundesliga.

