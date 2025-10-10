Es tendencia:
logotipo del encabezado
Amistoso Internacional

¿Por qué no juega Kevin Mier en México vs. Colombia por un amistoso internacional?

Conoce la razón por la cual el portero de Cruz Azul no será titular ante el 'Tri' en el juego de este sábado en Arlington.

Por Martín Zajic

Mier no será de la partida ante la Selección Mexicana.
© Getty ImagesMier no será de la partida ante la Selección Mexicana.

La Selección Mexicana tendrá un reto más que interesante este sábado en Arlington, cuando la escuadra nacional se cruce frente a frente ante sus pares de Colombia, en el marco de un amistoso internacional a menos de un año del comienzo de la Copa del Mundo. Los dos conjuntos latinoamericanos serán una buena medida para el otro para ver dónde están parados.

Publicidad

Los dos equipos que se verán las caras en Texas en esta jornada están clasificados al Mundial 2026, por lo que podrían ser rivales entre sí en el torneo que todos esperan que llegue del próximo año. Es por ello y por la calidad de los jugadores que tienen ambos, que deberán tomarse en serio este partido más allá de que no sea ‘por los puntos’ o por una Copa.

Otro de los condimentos que tendrá este compromiso será el reencuentro de varios compañeros, ex compañeros y habituales contrincantes: futbolistas como Kevin Mier, Willer Ditta, Álvaro Angulo y James Rodríguez están dentro de la convocatoria de Colombia para el amistoso, y se podrán volver a ver con mexicanos con los que suelen jugar los fines de semana en la Liga MX.

En el caso de Kevin Mier, el portero de Cruz Azul no tendrá la fortuna de jugar este partido. A pocas horas del inicio del amistoso, ya se confirmó que el guardameta de ‘La Máquina’ no será titular ante la Selección Mexicana en el cotejo a disputarse en los Estados Unidos, sino que esperará en la banca de los suplentes junto al resto de los posibles relevos.

Publicidad
Kevin Mier deberá esperar para volver a jugar en la Cafetera.

Kevin Mier deberá esperar para volver a jugar en la Cafetera.

La suplencia de Kevin Mier fue justificada por el entrenador de la Selección Colombiana en rueda de prensa, que aseguró que tanto él como su colega Álvaro Montero no comenzarán. “Es hora que David (Ospina) tenga su partido, lo está haciendo muy bien, así que atajará él”, explicó Néstor Lorenzo, DT del elenco cafetero, que hace rato no le daba minutos al experimentado arquero ex Napoli y que usará el amistoso para hacerlo.

Mientras que ante México no será de la partida, Kevin Mier tiene grandes chances de sí atajar ante Canadá, en el segundo amistoso de Colombia en esta jornada FIFA. De los tres porteros que tiene el combinado sudamericano en su delegación, el de mejor forma y momento es el que milita en Cruz Azul, y seguramente tenga su oportunidad en el siguiente partido de este parate FIFA.

Publicidad
Como una final: Argentina toma decisión política con el cruce ante México por el Mundial Sub-20 2025

ver también

Como una final: Argentina toma decisión política con el cruce ante México por el Mundial Sub-20 2025

Pese a que no confirmó la alineación titular, el estratega de Colombia, además de la definición de su portero, adelantó que James Rodríguez y Luis Díaz estarán en el once inicial ante el ‘Tri’. El equipo de Javier Aguirre tendrá dos estrellas de elite a las que marcar en el desafío de este sábado en el AT&T Stadium de Arlington, en los Estados Unidos.

Popular streamer argentino reacciona al cruce con México en el Mundial Sub-20: “Tienen al nuevo Messi”

ver también

Popular streamer argentino reacciona al cruce con México en el Mundial Sub-20: “Tienen al nuevo Messi”

martín zajic
Martín Zajic
Lee también
Comparación de salarios entre Néstor Lorenzo y Javier Aguirre
Futbol Internacional

Comparación de salarios entre Néstor Lorenzo y Javier Aguirre

Lorenzo denunció la ventaja que México tendrá en el Mundial
Mundial 2026

Lorenzo denunció la ventaja que México tendrá en el Mundial

La figura de la Selección Colombia que no estará en el amistoso ante México
Selección Mexicana

La figura de la Selección Colombia que no estará en el amistoso ante México

El polaco está de regreso: golazo de Bogusz en el amistoso de Cruz Azul y Pumas
Liga MX

El polaco está de regreso: golazo de Bogusz en el amistoso de Cruz Azul y Pumas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo