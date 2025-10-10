La Selección Mexicana tendrá un reto más que interesante este sábado en Arlington, cuando la escuadra nacional se cruce frente a frente ante sus pares de Colombia, en el marco de un amistoso internacional a menos de un año del comienzo de la Copa del Mundo. Los dos conjuntos latinoamericanos serán una buena medida para el otro para ver dónde están parados.

Los dos equipos que se verán las caras en Texas en esta jornada están clasificados al Mundial 2026, por lo que podrían ser rivales entre sí en el torneo que todos esperan que llegue del próximo año. Es por ello y por la calidad de los jugadores que tienen ambos, que deberán tomarse en serio este partido más allá de que no sea ‘por los puntos’ o por una Copa.

Otro de los condimentos que tendrá este compromiso será el reencuentro de varios compañeros, ex compañeros y habituales contrincantes: futbolistas como Kevin Mier, Willer Ditta, Álvaro Angulo y James Rodríguez están dentro de la convocatoria de Colombia para el amistoso, y se podrán volver a ver con mexicanos con los que suelen jugar los fines de semana en la Liga MX.

En el caso de Kevin Mier, el portero de Cruz Azul no tendrá la fortuna de jugar este partido. A pocas horas del inicio del amistoso, ya se confirmó que el guardameta de ‘La Máquina’ no será titular ante la Selección Mexicana en el cotejo a disputarse en los Estados Unidos, sino que esperará en la banca de los suplentes junto al resto de los posibles relevos.

Kevin Mier deberá esperar para volver a jugar en la Cafetera.

La suplencia de Kevin Mier fue justificada por el entrenador de la Selección Colombiana en rueda de prensa, que aseguró que tanto él como su colega Álvaro Montero no comenzarán. “Es hora que David (Ospina) tenga su partido, lo está haciendo muy bien, así que atajará él”, explicó Néstor Lorenzo, DT del elenco cafetero, que hace rato no le daba minutos al experimentado arquero ex Napoli y que usará el amistoso para hacerlo.

Mientras que ante México no será de la partida, Kevin Mier tiene grandes chances de sí atajar ante Canadá, en el segundo amistoso de Colombia en esta jornada FIFA. De los tres porteros que tiene el combinado sudamericano en su delegación, el de mejor forma y momento es el que milita en Cruz Azul, y seguramente tenga su oportunidad en el siguiente partido de este parate FIFA.

Pese a que no confirmó la alineación titular, el estratega de Colombia, además de la definición de su portero, adelantó que James Rodríguez y Luis Díaz estarán en el once inicial ante el ‘Tri’. El equipo de Javier Aguirre tendrá dos estrellas de elite a las que marcar en el desafío de este sábado en el AT&T Stadium de Arlington, en los Estados Unidos.