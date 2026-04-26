¿Por qué no juega Santiago Giménez en Milan vs. Juventus por la Serie A 2025-26?

Desde las 12:45 hs, AC Milan y Juventus se enfrentan en un duelo clave por la Serie A 2025-26. Ambos equipos llegan con campañas irregulares, lejos del dominio que supieron tener años atrás, pero con un objetivo claro en este tramo final: meterse en la próxima Champions League.

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Tanto Milan como Juventus saben que no pueden dejar puntos en el camino si quieren asegurar su lugar en la máxima competencia europea. Por eso, más allá del momento de cada uno, el partido mantiene ese condimento especial que lo convierte en un verdadero clásico del futbol italiano.

En la previa, una de las dudas pasaba por la presencia de Santiago Giménez. El delantero no será titular en este encuentro, algo que llamó la atención teniendo en cuenta su importancia dentro del equipo en los últimos meses antes de lesionarse.

¿Por qué no juega Santiago Giménez desde el inicio?

La decisión tiene que ver con que el atacante viene de recuperarse recientemente de una lesión, por lo que el cuerpo técnico prefiere llevarlo de a poco. Si bien ya volvió a sumar minutos en los últimos partidos, todavía no está al 100% desde lo físico.

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Por eso, la idea es no exigirlo desde el arranque y utilizarlo como una opción en el segundo tiempo si el equipo lo necesita. De esta manera, Milan busca cuidar a una de sus piezas clave en un momento decisivo de la temporada.

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